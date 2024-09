Het team van Haas heeft in 2025 een geheel nieuwe line-up. Veteranen Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg maken plaats voor Esteban Ocon en Oliver Bearman. Laatstgenoemde zal als rookie zijn debuut maken in de Formule 1, terwijl Ocon al een aantal jaar meedraait. De Fransman verheugt zich op de komst van nieuw bloed en prijst Bearman als ‘een uitzonderlijk talent’.

Tijdens het raceweekend in Singapore werd Ocon gevraagd naar zijn toekomstige samenwerking met Oliver Bearman. Kijkt hij uit een beetje uit naar diens gezelschap? “Jazeker,” reageerde de coureur uit Évreux tegenover Formula1.com. “Het was echt indrukwekkend wat hij in Bakoe heeft laten zien.” Bearman viel in Azerbeidzjan in voor Kevin Magnussen, die een Grand Prix moest uitzitten vanwege een schorsing.

“Ik denk dat iedereen in de paddock weet dat hij een uitzonderlijk talent is, en wat hij daar heeft laten zien was erg indrukwekkend,” legde Ocon uit. “Niet iedereen is meteen zo snel op zo’n technisch circuit.” Bearman kwam uiteindelijk als tiende over de streep en scoorde een WK-punt voor Haas. Eerder dit jaar viel hij ook al in voor Carlos Sainz en werd hij de jongste Ferrari-debutant in de geschiedenis. Ook toen eindigde de Brit in de punten.

“Het laat zien dat hij zich direct op zijn gemak voelt, ongeacht in welke auto hij rijdt,” aldus Ocon. Bearman vestigde dankzij zijn stunts als invaller een uniek record; hij is de eerste coureur ooit die punten scoorde voor twee verschillende teams in zijn eerste twee Grands Prix.

‘Gaan veel bijpraten’

“Het is geweldig voor hem, voor het team en voor mij dat hij wat goede ervaring opdoet voordat hij volgend jaar aan een volledig seizoen begint,” vervolgde Ocon. De Alpine-coureur wil zijn toekomstige teamgenoot wel nog een beetje beter leren kennen. “We hebben wel wat gepraat, maar we zijn zo druk geweest dat het helaas nog niet genoeg is geweest,” besloot hij. “Deze winter gaan we veel tijd samen doorbrengen en kunnen we goed bijpraten. Het was fantastisch om hem te zien schitteren in Bakoe – ik ben blij voor hem en het team.”

Na twee succesvolle invalbeurten in 2024, staat Oliver Bearman volgend jaar op de grid met Haas (Motorsport Images)

