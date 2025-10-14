Van alle Formule 1-coureurs op de huidige grid heeft Esteban Ocon ongetwijfeld de meest opmerkelijke jeugd gehad. Waar een groot deel van het rijdersveld uit een bevoorrecht milieu komt, is het alom bekend dat de familie Ocon moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen. In een nieuw interview blikt de Fransman terug op de periode waarin zijn gezin in een caravan bivakkeerde om zijn racecarrière van de grond te krijgen.

Veel Formule 1-fans weten dat Ocon zijn kartdagen moest financieren met een krap budget. Het huis en de autogarage werden verkocht om rond te kunnen komen, terwijl vader Laurent fungeerde als monteur én ingenieur. Hoewel de huidige Haas-coureur de Franse kampioenschappen aaneenreeg en al snel doorstroomde naar internationale wedstrijden, ging het karten wél ten koste van zijn schoolleven. In een interview met het Franse YouTube-kanaal Legend doet Ocon een boekje open over hoe het najagen van zijn Formule 1-dromen botste met zijn studie.

“Ik kwam op zondagavond thuis van de race en stond maandagochtend alweer voor de schoolpoorten”, aldus Ocon. De caravan van de familie werd dan gewoon voor het schoolgebouw geparkeerd. “Het was makkelijker om direct terug te rijden, want we hadden niet echt een slaapplaats bij het circuit”, lichtte hij toe. “We konden bij mijn neef logeren, maar als het erg laat werd, konden we de caravan net zo goed voor de school parkeren. Je kunt je voorstellen dat ik niet veel vrienden had”, lachte hij voorzichtig. “Velen riepen dan: ‘Je bent een zigeuner, wat doe je hier?’ Ik heb juist veel respect gekregen voor zigeuners – zij hebben ons immers die caravan verkocht”, grapte hij. “Maar het feit dat mijn klasgenoten me uitlachten, was zeker niet gemakkelijk.”

‘Dit leidt tot niets’, zei het schoolhoofd

“Ik heb behoorlijk wat lessen gemist, omdat we op vrijdag al naar de vrije trainingen moesten”, vervolgde Ocon. “Zelfs het schoolhoofd zei op een gegeven moment: ‘Je moet hiermee stoppen. Dit leidt tot niets, dit is een sport voor rijke mensen. Het heeft geen zin om dit te doen.’ Nou meneer, bedankt dat u mijn dromen probeerde te verpesten – maar ik heb het toch gered”, riep Ocon triomfantelijk. “Toch is het triest om tegen een kind van tien te zeggen dat hij zijn dromen niet kan waarmaken.”

LEES OOK: VIDEO | Ocon onthult gevaren horrorcrash: ‘Zakte in elkaar en plaste bloed’

Op zijn veertiende stapte Ocon over op thuisonderwijs. Niet veel later verbond hij zich aan een aan Renault gelieerd managementbureau, wat zijn carrière een cruciale boost gaf. Na het behalen van de Europese Formule 3-titel tekende hij uiteindelijk bij de opleidingsschool van Mercedes. “Ik raad jongeren af om te doen wat wij hebben gedaan, want school is erg belangrijk”, besloot Ocon met klem. “Je moet hard werken op school – je weet immers nooit wat de toekomst brengt.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.