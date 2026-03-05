Voor het eerst sinds zijn intrede in de Formule 1 moet Max Verstappen het dit seizoen doen zonder Helmut Marko in de paddock of zelfs binnen het team waar hij voor rijdt. Maar, zei Verstappen donderdag in Melbourne, contact hebben de twee nog regelmatig na Marko’s vertrek bij Red Bull.

De Oostenrijker verliet de renstal eind vorig seizoen op eigen verzoek, hij vond het welletjes geweest. De tachtiger zal de verrichtingen van Verstappen en consorten daardoor dit seizoen veelal vanaf de bank volgen, thuis in Graz. Even wennen dus, óók voor de coureur die zo’n hechte band had met Marko.

Verstappen: “We hebben samen heel veel momenten gedeeld, dus het voelt dan ook heus wat anders in de garage.” Om grijnzend te vervolgen: “Er zijn nu wel wat minder Oostenrijkse grappen. Maar ik heb hoe dan ook nog contact met hem. Dat gaat niet eens zozeer over de auto, maar gewoon over het leven in het algemeen.”

Ondertussen behoudt de Nederlander de sportieve focus. “Want we moeten ook vooruitkijken, ik moet me richten op presteren.” Uit het oog betekent echter niet uit het hart, zo blijkt. “Want Helmut en ik hebben een geweldige relatie en dus houden we sowieso contact.”

