Mark Slade, jarenlang engineer bij McLaren en Renault, gaat vanaf de Grand Prix van Singapore aan de slag bij Haas. Daar wordt hij de nieuwe race-engineer van Kevin Magnussen.

Slade werkte bijna twintig jaar bij McLaren waarna hij naar Enstone verkaste om bij Renault aan de slag te gaan. Daar werkte hij als race-engineer van Formule 1-wereldkampioen Kimi Räikkönen, toen het team nog onder de naam Lotus F1 Team reed. Bovendien werkte Slade al eerder met Mika Häkkinen in zijn tijd bij McLaren.

Nu keert Slade terug als race-engineer. Hij gaat bij Haas F1 aan de slag en zal daar de race-engineer van Kevin Magnussen worden. De Deen kreeg bij de Grand Prix van België plots een andere race-engineer, aangezien Ed Regan, zijn voormalig race-engineer, de rest van het seizoen op kantoor werkt en het team richting het einde van dit seizoen verlaat.

In de tussentijd nam Dominic Haines de taken van race-engineer op zich in Spa, Zandvoort en Monza. Haines werkte eerder al als race-engineer van Romain Grosjean en Nikita Mazepin, maar kreeg een andere rol binnen het team waardoor hij niet met het team meereisde. Slade zal de rol van race-engineer voor Magnussen vanaf Singapore op zich nemen.