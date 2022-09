Fernando Alonso heeft het allemaal laten bezinken, heeft het incident op Spa met Lewis Hamilton nog een keer rustig teruggekeken en uiteraard ook zijn eigen harde woorden aan het adres van de zevenvoudig wereldkampioen teruggehoord. “Ik ga hem mijn excuses aanbieden dit weekend.”

Het geheel bracht de gedachten terug naar hun rivaliteit in 2007 toen de twee teamgenoten waren bij McLaren. Alonso en Hamilton raakten elkaar in Les Combes, het kostte Hamilton zijn race en Alonso zat hoog in zijn emotie toen hij keihard was op de radio: “Wat een idioot, hij kan ook alleen maar van kop af aan starten.” Nu alles overzien staat Alonso niet achter zijn woorden en ook niet achter het feit dat het überhaupt wordt uitgezonden.

“Ik zal wel wat stiller zijn op de radio. Het hoort blijkbaar bij de sport dat dit wordt uitgezonden, het is iets wat je zegt tegen je team. Ik zal proberen niet deel uit te maken van de show want ik ben het er niet mee eens”, zei Alonso vanochtend in het Alpine-motorhome op Zandvoort. “Het is de enige sport waarin die intieme communicatie met je team voor iedereen te horen is. In voetbal, tennis of wat dan ook heb je die momenten voor jezelf en je team nog.”

Foto: Motorsport Images

“Dit was alsof je iemand hard tackelde en de woorden die je tegen teamgenoot zegt, worden uitgezonden. Maar ik weet dat dit bij de sport hoort en ik weet ook dat wat er wordt uitgezonden, bedoeld is om het geheel interessanter te maken. Diff position five wordt niet uitgezonden, dat is niet boeiend.”

Alonso benadrukt ook vooral heel veel respect te hebben voor Hamilton. “Lewis is een legende, een kampioen. Maar als je iets over een Britse coureur zegt en het spijt me dat ik dat weer moet zeggen, dan komt er meteen een mediastorm op gang. Er is ook veel gezegd tegen Pérez, Sainz en mij, maar dan is het plots leuk of grappig. Maar goed, ik bied mijn excuses aan, ik dacht niet na toen ik dat zei. Het was een incident in de eerste ronde, we reden dichtbij elkaar. Dit was iets wat ik in the heat of the moment zei, ik sta ook niet achter mijn woorden. De feiten liegen niet.”

Inmiddels hebben de twee het weer bijgelegd. Foto: Mercedes