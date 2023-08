Als er één team was die zondag in Zandvoort een opsteker goed kon gebruiken, was dat wel Alpine. De Franse equipe kende turbulente tijden en ging met een wisseling van de wacht de zomerstop in. Pierre Gasly bezorgde Alpine bij de hervatting van het seizoen echter meteen een podiumplaats: derde. Dat leidde tot een explosie van vreugde na de Dutch GP.

Als twaalfde gestart, als derde over de finish. Geen wonder dat Gasly door het dolle heen was. Eerst was er al een explosie van vreugde op de boordradio en in de eerste reactie na afloop was het niet anders. “Alles was ik wil zeggen, is: Let’s gooooo!”, schreeuwde hij richting het uitzinnige publiek in Zandvoort.

Eenmaal weer bij zinnen, gaf Gasly aan dat het voor Alpine geen gemakkelijke tijden zijn geweest. Daarmee doelde hij zowel op het organisatorische als sportieve aspect. Zo werd oud-teambaas Otmar Szafnauer na de Grand Prix van België vervangen door Bruno Famin en verliep het op de baan qua resultaten dit jaar niet altijd zoals gewenst.

Zomerstop

Dat er de afgelopen weken even geen races op het programma stonden, werkte heilzaam voor Alpine, zo betoogde Gasly in Zandvoort. “Het is dit seizoen niet altijd gemakkelijk geweest. Maar dit was een geweldige race, zo na de zomerstop. Het was goed dat we allemaal wat vrije tijd hebben gehad.”

In België was er overigens ook al een derde plek voor Alpine, net als eerder in Monaco. “Maar in Spa was dat in een sprintrace”, aldus Gasly. “Een ‘normale’ podiumplek voelt dan toch anders. Ik ben superblij voor het team.”

Tijdstraf Pérez

Gasly en Alpine bleken in Zandvoort goed om te kunnen gaan met de wisselende weersomstandigheden tijdens de race. Die zorgden voor veel spektakel: Alpine moest, net als de andere teams, ter plekke enkele keren de strategie aanpassen. Alsof dat geen uitdaging genoeg bood, kreeg Gasly zeer tegen zijn zin een straf van vijf seconden. “Daar was ik boos over.”

Gelukkig voor de Fransman kreeg de op dat moment als derde voor hem rijdende Sergio Pérez ook een straf. “Daardoor werd het in straffen 1-1. Ik heb zo hard mogelijk proberen te pushen en dat is gelukt.” De Mexicaan viel door de tijdstraf terug tot achter Gasly, die zodoende het podium mocht betreden.

Met het behalen van zijn eerste podiumplaats gaat Gasly in het kampioenschap voorbij aan teamgenoot Ocon. Daarmee staat er weer een Alpine in de top-10 van het rijdersklassement. Of de aanpassingen in de top voor Alpine ook op lange termijn een succes blijken, zal later dit seizoen duidelijk worden. Maar in de eerste race van de tweede seizoenshelft bleek het op z’n minst een stap in de goede richting.