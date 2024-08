Max Verstappen, Lando Norris en hun collega’s staan komend weekend tijdens de Grand Prix van Italië in Monza voor een extra uitdaging. De baan op het Autodromo Nazionale Monza is namelijk aangepast: volledig nieuw asfalt roept vraagtekens op over het gedrag van de banden.

Pirelli, de officiële bandenleverancier in de Formule 1, heeft naar eigen zeggen de afgelopen tijd al een indruk kunnen krijgen van het nieuwe asfalt en de invloed daarvan op de banden. De Italiaanse fabrikant verwacht geen problemen, maar wijst erop dat het voor alle teams een uitdaging is.

Naar verwachting zal er op vrijdag dan ook nog meer actie op de baan zijn dan normaal. Dan zal in de praktijk duidelijk worden wat het nieuwe asfalt doet met het rijgedrag en zaken als grip, balans en slijtage. Pirelli heeft overigens dezelfde bandensamenstellingen meegenomen als een jaar geleden. Destijds was de mediumband de favoriet om op te starten.

