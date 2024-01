Onze columnist Noël Ummels begrijpt niet waarom vrouwen in een vrouwenklasse moeten racen om het mannenbolwerk Formule 1 te slechten: over F1 Academy en het fenomeen kweekvijver.

Ik heb één keer het genoegen gehad te spreken met Desiré Wilson. Ze is een begrip uit een tijd dat de Formule 1 in mijn ogen hoogtijdagen beleefde, al geef ik toe dat jeugdsentiment mijn beoordelingsvermogen vertroebelt. Wilson is de enige vrouw in de historie die een Formule 1-race heeft gewonnen. Dat weten inderdaad maar weinigen.

Feit is dat er in de geschiedenis van de Formule 1 slechts vijf vrouwen op de inschrijflijst van een Grand Prix stonden, twee van hen aan races deelnamen en maar eentje – de Italiaanse Lella Lombardi – punten scoorde. Of beter: een half punt, in de voortijdig beëindigde Grand Prix van Spanje van 1975.

Onder de gesneefden ook mijn heldin, die bij de Grand Prix van Groot-Brittannië in 1980 strandde in de kwalificatie. Hoe Wilson dan toch een Formule 1-race won? Dat deed ze in de Aurora-klasse, waarin serieus werd geracet met tweedehandsjes. Vriend en vijand zijn het erover eens dat de Zuid-Afrikaanse nooit echt een kans heeft gekregen in wat niet voor niets ook wel de koningsklasse van de autosport heet, zonder ook maar één koninginnenrit.

F1 Academy: kweekvijver?

Die kans wil de Formule 1-organisatie vrouwen nu alsnog bieden met een kampioenschap waarin niet heel serieus geracet wordt, en dat met vierdeklassertjes. In de F1 Academy moeten deelnemers het doen met brave Formule 4-auto’s, onder de bezielende leiding van Susie Wolff. Zij was een blauwe maandag testcoureur van Williams, omdat men het daar verstandig vond echtgenoot Toto Wolff te vriend te houden.

Het is sympathieke werkverschaffing, want het valt nog niet mee om als coureur betaald te krijgen. Maar een kweekvijver voor de volgende vrouw in de Formule 1 is het niet. Wat is er mis met de kweekvijvers die er al zijn? En waarin jongens en meisjes elkaar op het scherp van de snede de kneepjes van het vak bijbrengen?

Dat is hoognodig, als we hoogleraar psychiatrie Iris Sommer mogen geloven. “De reactiesnelheid van mannen is significant hoger dan die van vrouwen”, zei ze in het FD. “Daarom is Max Verstappen waarschijnlijk ook beter dan de beste vrouwelijke coureur ter wereld.” Kun je je als vrouw met ambitie dan niet beter met mannelijke collega’s meten? In plaats van in een klasse met alleen seksegenoten?

Verstappen

Mijn heldin kreeg nooit een echte kans omdat er destijds nog lacherig werd gedaan over vrouwen achter het stuur, terwijl haar tegenstanders zullen beamen dat Wilson ontzag inboezemde. Nu zou iedere teambaas zich juist rot lachen als hij een vrouw in zijn auto kan zetten, aangezien het commercieel uitermate interessant is. Denk maar eens terug aan de publiciteit die de tiener Max Verstappen genereerde. In minstens zo groten getale zouden de media zich rond Victoria verdringen als niet hij maar zijn zus de weg naar de Formule 1 met succes had afgelegd.

Ter ziele

Vrouwen lekker vrouw laten zijn in een vrouwenkampioenschap terwijl een ander vrouwenkampioenschap net heeft aangetoond dat het zo niet werkt, heeft niets van doen met het hogere doel dat de Formule 1 en Wolff zeggen na te streven. Dat is geen inclusie, dat is uitsluiting. Ik hoop dat Wolff en de haren mijn ongelijk over een jaar of vijf bewijzen. Maar ik acht het waarschijnlijker dat de F1 Academy in navolging van de W Series dan alweer ter ziele is.

