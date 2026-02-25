Damson Idris – acteur in F1: The Movie – is aangesteld tot Global Brand Ambassador voor de Formule 1. Dat maakt Formula1.com op woensdag bekend na de campagne ‘All To Drive For.’ De Hollywoodster gaat zich bezighouden met het versterken van de connectie tussen de entertainmentcultuur en de autosport. “Deel uitmaken van deze wereld betekent veel voor me en ik ben trots om iets te vertegenwoordigen dat mensen wereldwijd inspireert en verbindt”, aldus Idris.

Tijdens de opnames van de film was Idris al nauw betrokken bij de teams, coureurs en organisatoren van de Formule 1, waardoor hij een vertrouwd gezicht werd in de paddock. Juist door die betrokkenheid is hij nu uitgegroeid tot ambassadeur van de sport. Het doel van de samenwerking is dan ook om een brug te slaan tussen de Formule 1 en de cultuur- en entertainmentwereld. Idris zal meerdere Grands Prix bezoeken en de sport ondersteunen in diverse content- en promotionele activiteiten om een nieuwe generatie fans te bereiken.

‘Enorm enthousiast’

De acteur geeft aan dat hij zich aangetrokken voelt tot werelden waar cultuur, prestaties en precisie samenkomen. De Formule 1 past daar volgens Idris perfect bij. “Ik ben enorm enthousiast om deze rol als merkambassadeur te vervullen. Ik had al veel respect voor de sport, maar door de film kreeg ik echt inzicht in de innovatie, passie en intensiteit achter alles wat er gebeurt”, vertelt Idris aan Formula1.com.

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali ziet de samenwerking als een logische stap. Volgens de Italiaan deelt Idris de passie en visie om de Formule 1 verder te laten groeien. Daarnaast heeft de film de sport bij een nieuw publiek onder de aandacht gebracht, wat de samenwerking extra waardevol maakt. “Authenticiteit staat centraal in de Formule 1 en Damson deelt onze passie en visie om de sport verder te laten groeien. Met zijn enorme bereik in de entertainment- en lifestylewereld zullen we samen nieuwe manieren vinden om fans te bereiken”, concludeert Domenicali.

