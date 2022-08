Een flinke pluim en een verbeterpunt. F1-baas Stefano Domenicali is vooral benieuwd hoe de Nederlandse Grand Prix als evenement eruit zal met 100 procent bezetting. “De energie hier vorig jaar was uniek en toen was het nog pas voor drie-kwart gevuld”, zei de Italiaan vanochtend bij de officiële aftrap van hoofdsponsor Heineken.

Er zullen dit weekend de nodige vertegenwoordigers van andere racepromotors naar de Hollandse duinen afreizen om eens te kijken hoe dat nou moet, die Grand Prix nieuwe stijl waar Formula One Management zo graag mee schermt. Na de uitgeklede versie wegens corona vorig jaar qua entertainment mag er nu volgas gegeven worden met meerdere podium en een tjokvol programma.

Het is al vaker gezegd en Domenicali herhaalde dat maar weer eens, de Dutch GP is de nieuwe standaard. “Ik kijk er enorm naar uit om te zien hoe het is met 100 procent capaciteit. Vorig jaar was dit het beste evenement qua entertainment, het was destijds een lastige periode met corona en desondanks zetten ze een unieke prestatie neer. Vooraf waren er twijfels over hoe de Nederlanders op andere coureurs zouden reageren, maar iedereen werd verwelkomd. Lewis Hamilton, de Ferrari-coureurs, iedereen. Daar neem ik mijn hoed voor af, een teken van volwassenheid dat we nodig hebben.”

De speciaal voor dit jaar ontworpen trofee, zondag in handen van de winnaar van de Grand Prix van Nederland. ANP SEM VAN DER WAL

En de F1 vaart indirect ook goed mee op de Zandvoort-hausse van vorig jaar. “De lat is hoger gelegd, Zandvoort heeft dat gedaan voor de Europese Grands Prix. Wij merken dat ook in de vraag naar plekken op de kalender. Nu is het aan ons om de juiste plekken te kiezen en dit soort ervaringen mee te maken.”

Eén en al lof dus van Domenicali die ondanks dat toch de boel scherp wil houden. “Qua infrastructuur kan het eerlijk gezegd nog beter. Zandvoort is een mooie plek met veel historie. Er is veel werk verricht, maar we moeten er alles doen om de ervaring voor de fans nog beter te maken. Ik bedoel dat als opbouwende kritiek, iedereen wordt gedwongen om te blijven verbeteren.”