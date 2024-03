De Formule 1 wil de tijdstraf voor het inhalen naast de baan aanscherpen. In het verleden werd er voor de ‘standaard’ maatregel van een penalty van vijf seconde gekozen. Vanaf heden moet deze verdubbeld worden naar een straf van tien seconde. Volgens sommige F1-coureurs een té zware consequentie.

De stewards van de FIA hebben in feite een hele reeks aan penalties die ze kunnen uitdelen aan coureurs die zich misdragen. Een veelvoorkomende fout is bijvoorbeeld iemand inhalen buiten de lijnen van het circuit. Hiervoor wordt nog vaak een tijdstraf van vijf seconde uitgedeeld. Men moet deze uitzitten tijdens een pitstop, of deze wordt na de finish aan je racetijd toegevoegd. Echter, in de praktijk bleek een tijdstraf van vijf seconde soms te weinig. De extra tijd werd in vrije lucht vaak makkelijk goedgemaakt. Vanaf heden wil de FIA deze straf dus verhogen naar tien extra seconde per valse inhaalactie.

‘Beetje overdreven’

Volgens de coureurs is deze verdubbeling niet per se juist. Charles Leclerc legde tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Saoedi-Arabië uit dat deze tijdstraf te zwart-wit is. “Track limits moet de prioriteit zijn”, aldus de Monegask. “Op dit moment is het gewoon moeilijk om de witte lijnen te kunnen zien. Daarbij vond ik vijf seconde al best wel pijnlijk, dus tien seconde is een beetje overdreven.”

George Russell sloot zich aan bij de Ferrari-coureur. “Op televisie is het lastig te zien, maar vanuit de auto is het gewoon heel moeilijk”, zei hij. “Een kerb die we kunnen voelen zou kunnen helpen. Er zijn maar een paar circuits waar we veel last hebben van track limits, die moeten gewoon worden aangepakt.

