Verreweg de meeste aandacht ging tijdens het launch-event van het F1-team van Alpine uit naar het design van de nieuwe Alpine A523, waarmee Esteban Ocon en Pierre Gasly het komend seizoen moeten gaan doen. In de kantlijn had de Franse renstal echter nog een leuk nieuwtje. Niemand minder dan Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe merkambassadeur.

De voormalige Franse middenvelder, die in zijn carrière alles won en driemaal werd verkozen tot wereldvoetballer van het jaar, zal daarnaast ook als sponsor gaan optreden van initiatieven van Alpine op het gebied van kansengelijkheid. Deze initiatieven zijn ondergebracht in het zogenoemde Rac(H)er-programma voor inclusie en het Concours Excellence Mécanique, zo maakte Alpine bekend.

,,Als Fransman heb ik een speciale band met Alpine en ik ben ook Formule 1-fan. Ik denk dat het belangrijk is om kinderen te vertellen dat zij op een dag de kampioenen van morgen kunnen worden en altijd in hun dromen moeten geloven, waar ze ook vandaan komen en welk pad ze ook bewandelen in het leven. Dit project van Alpine is bedoeld om te helpen dit mogelijk te maken”, aldus ‘ZZ Top’, zoals één van zijn eervolle bijnamen als voetballer luidde.

Zidane krijgt als kersverse merkambassadeur bovendien de kans mee te praten over de ontwikkeling van nieuwe Alpine-modellen.