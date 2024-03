Het nieuwe Formule 1-seizoen is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Graham Watson, Head of Operations bij Formula One Management én columnist voor FORMULE 1 Magazine, schrijft over de fysieke belasting van een jaar onderweg zijn. “In Abu Dhabi was ik vorig jaar geen schim meer van mezelf.”

“Ik ben geen jonge vent meer, dus ik probeer mezelf fit te houden door vier tot vijf keer per week naar de sportschool te gaan. Ik push mezelf, ook in de winter heb ik dat gedaan, om mijn uithoudingsvermogen op peil te houden. Dat is belangrijk met het ritme dat bij de F1 hoort.

‘Het slot van 2023 was echt zwaar’

Als ik terugblik op 2023 vond ik het slot, met Las Vegas en Abu Dhabi direct achter elkaar gepland, echt zwaar. Toen ik in Abu Dhabi aankwam, was ik geen schim meer van mezelf en ik heb van anderen uit de paddock begrepen dat ze een soortgelijk gevoel hadden, ook door het tijdsverschil uiteraard.

Dit jaar wordt het zo mogelijk nog zwaarder met 24 races. Ik weet dat coureurs zich kritisch hebben geuit over het aantal races, maar het is nu eenmaal zo dat de populariteit van de sport de vraag stimuleert. Ik denk dat we in de Formule 1 allemaal trots moeten zijn op wat we hebben bereikt. Vergeet niet, het is nog niet eens heel lang geleden dat de populariteit van onze sport zich op een dieptepunt bevond en het moeilijk was locaties te vinden en publiek te trekken. De paddock was leeg, de tribunes waren leeg, tv-cijfers kelderen. En kijk nu waar we staan? De landen staan in de rij voor een plekje op de kalender. En het is zoals Lewis Hamilton ooit zei: Cash is koning! Deze sport moet winstgevend zijn, anders heeft het voor teams geen zin mee te doen. En die winstgevendheid komt onder andere door de uitbreiding van de kalender.”

