Vandaag, 15 maart 2024, is het exact negen jaar geleden dat Max Verstappen zijn officiële Formule 1-debuut maakte tijdens de Grand Prix van Australië. Een 17-jarige rookie stapte voor het eerst in bij Scuderia Toro Rosso, toen nog met startnummer 33. Het mocht geen droomdebuut worden, motorproblemen beëindigden vroegtijdig zijn race. 3 wereldkampioenschappen, 56 overwinningen en maar liefst 100 podiums later hoor je niemand daar meer over. Waar is de tijd gebleven?

The class of 2015. De traditionele groepsfoto van de Formule 1-coureurs voor de eerste race van het seizoen. Zeven van hen zijn vandaag, negen jaar later, nog steeds actief in de Formule 1. Een jonge Max Verstappen staat tweede van rechts, op de middelste rij (Motorsport Images)

Naast Max Verstappen debuteert ook Carlos Sainz tijdens de GP in Melbourne. Hij wordt de teamgenoot van de Nederlander bij Scuderia Toro Rosso (Motorsport Images)

Max Verstappen deelt handtekeningen uit in Albert Park, bij de ingang van de paddock (Motorsport Images)

Max Verstappen in actie met de skyline van Melbourne op de achtergrond. Achter hem Nico Hülkenberg, destijds rijder voor Force India, vandaag de dag nog steeds actief bij Haas (Motorsport Images)

Max Verstappen in de slipstream van Kimi Räikkönen. De Finse Formule 1-coureur nam in 2021 afscheid van de Formule 1 en is nog altijd de laatste Ferrari-wereldkampioen (Motorsport Images)

Max Verstappen parkeert noodgedwongen zijn Toro Rosso met motorproblemen langs de kant. De coureur had in de punten kunnen eindigen, maar de onbetrouwbare STR10 gooide roet in het eten (Motorsport Images)

De debutant keert noodgedwongen te voet terug naar de paddock. Zijn debuutrace zit erop (Motorsport Images)

Het eindstation van de auto van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Australië. In het gras. Motorproblemen zouden later in het seizoen opnieuw parten spelen (Motorsport Images)

