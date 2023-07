Graham Watson werkt ruim een kwart eeuw in de F1. Na een loopbaan bij Benetton, BAR Honda, Lotus, Caterham en AlphaTauri is hij sinds 2022 Head of Race Operations bij Formula One Management (FOM). De Nieuw-Zeelander heeft samengewerkt met Jos en Max Verstappen en als teammanager van AlphaTauri eerder een rubriek gehad in FORMULE 1 Magazine. Hij biedt ons exclusief voor FORMULE 1 Magazine een blik achter de schermen via zijn columns.

Sinds Liberty Media de rechten heeft overgenomen is er mede door steeds evoluerende technologie een hele nieuwe manier van denken en werken in vergelijking met de dagen van Bernie Ecclestone, de vorige rechtenhouder. Wij doen niet alleen televisie, maar eigenlijk alles. Telemetrie, de timing, infographics, social media… Daarnaast verzorgen wij de internationale feed voor alle zendgemachtigden en F1TV. Het pakket is de laatste jaren enorm gegroeid.

Waar gewerkt wordt, worden weleens fouten gemaakt. Zeker als je in een constant proces vol ontwikkelingen en verbeteringen zit, zoals wij. Een autofabrikant moet soms auto’s terugroepen omdat er misschien een heel klein onderdeel niet in orde is. Kan gebeuren, toch? Bij ons is het niet anders. We proberen grenzen te verleggen, willen de betrokkenheid en belevenis van de kijker elke keer verbeteren en dat zo goed doen als mogelijk is. Want als je mensen niet iets opwindends, iets nieuws geeft, gaan ze zich vervelen en wordt het misschien wat saai.

‘We werden op sociale media vermoord’

Als er tijdens een live-uitzending bij ons iets fout gaat, zie je dat direct terugkomen op sociale media. Een verkeerde naam, een verkeerde vlag… Het kan iets heel kleins zijn. Laatst hadden we bij de Formule 2 per ongeluk de WK-punten van vorig jaar op het scherm gedeeld. Nou, dat hebben we geweten. We werden op sociale media vermoord. Zo gaat dat in de moderne wereld. Alles gaat zo snel en iedereen heeft de mogelijkheid zich op allerlei kanalen te uiten.

Ik zal eerlijk zijn: van dit soort fouten baalt Stefano (Domenicali). Hij is een perfectionist, net als wij, en streeft naar honderd procent perfectie. Maar helaas worden er soms fouten gemaakt. Iedereen die zegt nooit fouten te maken, liegt. Ik heb Stefano nog nooit echt kwaad gezien, nee. Wel teleurgesteld, want we willen de grootste show op aarde neerzetten. Formule 1 is een internationale sport met wereldwijd miljoenen kijkers, we moeten daarom op de top van ons kunnen presteren.

In Miami hadden we de verkeerde naam staan bij een beroemdheid. We zouden met een camera naar Roger Federer gaan. De producer vroeg nog: zijn we honderd procent zeker dat hij het is? Oké, dan gaan we naar hem toe: 3, 2 1 en live. Vervolgens zien we een man in beeld, plaatsen de grafiek erbij en opeens blijkt het niet Federer maar een Hollywood-acteur te zijn… Dan horen we de regisseur schreeuwen: haal de graphic weg, haal ‘m snel weg… Maar dan heeft de hele wereld de fout natuurlijk al gezien.

Elke dag noteren we de problemen die we tegenkomen of de fouten die we hebben gemaakt. Net als een Formule 1-team hebben we elke avond een vergadering, we noemen die the-end-of-the-day meeting, om daarover te praten. Dan evalueren we de dag, identificeren we wat er gebeurd is en wat er eventueel kan gebeuren.

‘Voor een sessie vlinders in je buik’

De druk in het broadcastcenter is groot. Iedereen staat op scherp. Ik zit daar als Head of Race Operations te hopen dat er niets vervelends gebeurt. Ik heb eenzelfde soort rol als toen ik teammanager van AlphaTauri was, alleen zonder auto en coureur. Ik geniet ervan. Twintig minuten voor de start van een sessie krijg je vlinders in je buik, dezelfde gevoelens als wanneer je aan de pitmuur zit. Je overdenkt alles nog eens, moet stabiel blijven, de druk absorberen en er ook van genieten.

Mijn grootste angst is dat we de twee vezelglasverbindingslijnen naar de basis in Biggin Hill, waar de programma’s gemaakt worden, verliezen. Recent was een van de twee lijnen niet beschikbaar, waardoor we naar de reserve moesten overschakelen. Maar wat als je die ook verliest? Dan staat alles op zwart en dat is mijn grootste nachtmerrie. Gelukkig is dat nog nooit gebeurd.

Een blik door één van de camera’s van FOM. F1 Insider Graham Watson vertelt erover (Foto: Alfa Romeo)

‘Bij kwalificatie zagen we piek in stroomverbruik’

In Oostenrijk zijn we heel druk geweest met het energieproject, waarover ik het in de vorige column had. Het heeft ons belangrijke dingen geleerd. Ik was eerder in de week ’s avonds laat op paddock, er was niemand meer, en het enige dat ik hoorde was het geluid van een paar airconditioningsunits. Het was veel stiller zonder al die generatoren overal. Sommige teams vertelden mij zelfs dat de luchtkwaliteit ook beduidend beter was: schoner en frisser. Voorafgaand hadden we geen idee hoeveel energie, waarvoor we biobrandstof en zonnepalen hebben gebruikt, we precies nodig zouden hebben. Uiteindelijk hadden we veel meer capaciteit dan nodig bleek. Voor ons is belangrijk dat we nu data hebben en dit systeem kunnen uitrollen bij meer evenementen. Als de FIA de bandenwarmers gaat afschaffen, scheelt dat ook enorm. We zagen bij de kwalificatie op vrijdag onze grootste stijging in de vraag naar energie: een piek van 1.3 megawatt. Alle teams, de FIA en ook onze tv-compound waren aangesloten op het systeem, terwijl ze daartoe niet verplicht waren. Maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. We gaan het project nu uiteraard evalueren. Maar het idee is dat dit het model is waarmee we verder gaan.

