Het lijkt erop dat de sprintraces in de Formule 1 weer flink op de schop gaan. Wat er precies met de opzet van de sprintraces moet gebeuren, daar lijkt de paddock nog niet over uit. Maar dat de huidige opzet niet werkt is iets waar bijna iedereen het wel over eens is.

De Formule 1 maakt pas drie jaar gebruik van de sprintraces, maar toch is er al erg veel veranderd in de opzet. In eerste instantie kregen alleen de eerste drie coureurs punten, nu zijn dat de eerste acht. In de eerste twee jaar bepaalde de uitkomst van de sprintrace nog de startopstelling van de Grand Prix. Tegenwoordig zijn die twee races volledig losgetrokken en hebben beide races hun eigen kwalificatie. Ook het aantal sprintraces is veranderd, van drie in het eerste jaar naar zes in 2023.

Kritiek van verschillende kanten

Toch is het de Formule 1 nog niet gelukt om de sprintraces echt populair te maken. Max Verstappen is een zeer uitgesproken tegenstander van het format, maar hij staat bepaald niet alleen. Alexander Albon stelde na de sprintrace in Baku dat hij net zo goed niet mee had kunnen doen omdat hij niets had aan zijn goede resultaat van een negende plek. Fernando Alonso noemde datzelfde weekend de sprintkwalificatie ‘ongemakkelijk’ en ‘een beetje overbodig’ aangezien het praktisch een herhaling van de kwalificatie een dag eerder was.

Teambazen James Vowles en Franz Tost zagen vooral voor hun rookie coureurs problemen. Een sprintweekend is volgens hen ontzettend lastig voor de nieuwkomers, aangezien ze bijna geen voorbereidingstijd hebben op onbekende circuits. Dat weerhield rookie Oscar Piastri er niet van in België tweede te worden tijdens de sprint, maar dat deed hem zichtbaar minder dan zijn podium een maand later in Japan. “Ik zou zeggen dat dit een podium is, maar ik heb eigenlijk geen idee wat dit is”, grijnsde hij na de sprint in België. “Mijn eerste top drie in een soort-van-niet-echt race dus.”

De huidige opzet van het sprintweekend heeft dit jaar ook wat onderliggende problemen blootgelegd. Zo won Verstappen zijn derde wereldtitel op de zaterdag in Qatar, iets wat met aanzienlijk minder spektakel en euforie gevierd kon worden dan de eerdere twee jaar. De volgende dag moest de Nederlander immers weer fris en fruitig aan de startlijn verschijnen. In Austin afgelopen weekend kregen Mercedes en Ferrari met een nog groter probleem te maken: door de beperkte trainingstijd (slechts één uur in het sprintweekend) hadden ze niet door dat de auto’s van Lewis Hamilton en Charles Leclerc te laag waren afgesteld. Het resultaat: diskwalificatie voor de beide coureurs.

Veranderingen

In de paddock gaan nu geluiden op om het sprintformat opnieuw volledig te herzien. Naar verluidt is de Formule 1 daar zelf ook druk mee bezig en wordt er niets uitgesloten. Een van de opties zou bijvoorbeeld kunnen zijn om een apart sprint-kampioenschap te houden, in plaats van dat de punten meetellen voor het algemene kampioenschap. Om de coureurs aan te moedigen dit kampioenschap ook serieus te nemen, zou er een schamele $1 miljoen als prijzengeld aan gekoppeld zijn. Ook wordt er gespeeld met de gedachte van een omgekeerde startopstelling, iets wat in veel junioren-klassen veel gebruikt wordt.

Hoe dan ook moet er sowieso iets veranderen, vindt Red Bull-teambaas Christian Horner. “Het voelt nog steeds niet echt speciaal als je een sprintrace wint”, vertelt hij in Austin. “Het betekent in ieder geval zeker niet zoveel als het winnen van een gewone Grand Prix. Ik denk dat we nu in een fase zitten waarin we open moeten staan voor verandering. Misschien moet je een omgekeerde top tien doen, maar dan moet je wel weer genoeg punten toekennen om het de moeite waard te maken. Ik denk dat het concept van de sprintrace op zich prima is, maar de uitvoering kan beter. We moeten het nog wat finetunen om het net dat kleine beetje op te krikken.”

Eeuwige rivaal Toto Wolff staat daar wat minder voor open. “Dan nog liever geen sprintraces”, sneert de Mercedes-teambaas. “Ik ben best wel conservatief als het op racen aankomt. Als we hier nog meer mee gaan zitten klooien en bijvoorbeeld een omgekeerde startopstelling doen, dan gaan we juist de junioren series achterna. De aantrekkingskracht van de Formule 1 zit hem juist in die pure competitie tussen de teams. Als je allemaal kunstmatige trucjes eromheen gaat bedenken, dan is dat naar mijn idee niet de juiste aanpak.”

