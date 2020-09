F1-panel somber over toekomst Ferrari: ‘NAC wordt met Messi ook geen kampioen’

Ferrari had in aanloop naar zijn duizendste GP in de Formule 1 weinig te vieren. De Italiaanse renstal beleeft het beroerdste jaar sinds de introductie van de hybridemotoren in 2014. Waar is het misgegaan, krijgt de teambaas krediet en gloort er hoop? In ons blad spreken Allard Kalff, Tom Coronel, Michael Bleekemolen en Rob Kamphues zich uit. “Ferrari snakt naar de titel. Maar die ik zie ik er niet snel komen.”

Rob Kamphues is niet verbaasd dat Ferrari in de huidige, zwakke vorm steekt. “Ik denk dat dit de ‘normale staat’ is. Soms komt er een fenomeen langs zoals een Niki Lauda of Michael Schumacher, die het bedrijf uit het moeras trekt door de organisatie op scherp te zetten. Het verbaast me”, besluit Kamphues, “dat iedereen denkt dat Ferrari een topteam is dat de weg is kwijtgeraakt. Maar ik ben opgegroeid in de jaren ’70: toen was Ferrari een team dat meestal de weg kwijt was en die af en toe terug vond.”

“Ferrari heeft het geprobeerd met Kimi Räikkönen en Fernando Alonso en werd in 2007 kampioen. Räikkönen verdiende het kampioenschap, maar McLaren verloor het met name. Vervolgens kwam Alonso binnen als de verlosser, maar je kan morgen wel Lionel Messi of Cristiano Ronaldo bij NAC Breda neerzetten, maar dan worden ze geen landskampioen. Je hebt meer nodig dan dat. Je hebt mensen nodig die elkaar beter maken en dezelfde kant opkijken”, aldus Allard Kalff.

