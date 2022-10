De kersverse wereldkampioen Max Verstappen doet niets liever dan racen in alles op vier wielen. Toch valt het bestaan van een Formule 1-coureur hem soms zwaar, vertelt vader Jos Verstappen. “Het is niet zo dat Max zich uit de naad moet werken. Maar het is het reizen, het constant van huis zijn.”

Het hectische bestaan dat met de alsmaar uitdijende kalender alleen maar meer wordt voor coureurs, het is meer een last dan een lust, vertelt vader Jos in Japan aan FORMULE 1 Magazine. De gekte rond zijn zoon overstijgt alles wat hij ooit heeft meegemaakt.

“Honderd keer erger. In Singapore was niet normaal bij het circuit. Dan zegt hij: ‘papa, ik vind dit echt te druk’. Het begint al in de hotellobby met duwen en trekken van enthousiaste fans. En die willen allemaal wat, hun held zien.” Met een contract tot 2029 bij Red Bull op zak heeft Verstappen alle tijd om zijn doelen na te jagen in de Formule 1, al vraagt Jos Verstappen zich af of junior alle records wil breken.

Niet door tot z’n 40e

“Het is niet zo dat hij records najaagt. Dat interesseert hem echt niks, daar heeft hij het ook nooit over.” Tegen de tijd dat zijn contract afloopt, heeft hij er ook 14 jaar F1 opzitten. Max Verstappen verklaart ook vaak dat hij een lange carriére zoals Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso niet per se ziet zitten. Het zou dus zo kunnen dat hij de sport na zijn huidige contract de rug toekeert.

Jos Verstappen: “We zullen in 2028 de balans wel weer opnieuw opmaken. (…) Ik zou het me wel kunnen voorstellen: je wordt als coureur heel erg geleefd en dat wordt alleen maar erger naarmate er meer wedstrijden komen.”

