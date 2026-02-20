Kimi Antonelli heeft de eerste rode vlag veroorzaakt op de laatste testdag in Bahrein. Zijn Mercedes strandde tussen bocht 10 en bocht 11. Op beelden is te zien – en vooral te horen – hoe het vermogen langzaam wegvalt. Na betrouwbare optredens in Barcelona en eerder in Bahrein was dit een zeldzame uitvalbeurt voor de Duitse renstal. Antonelli was op het moment van uitvallen goed voor de tweede tijd van de dag.

Na twee probleemloze testuren werd er vrijdag voor het eerst met de rode vlag gezwaaid in Bahrein. De W17 van Kimi Antonelli was tot stilstand gekomen langs het circuit. De on-boards verraadden dat de bolide al bij het uitkomen van bocht 10 snelheid verloor. Naar verwachting kampte de Italiaan met een tekort aan elektrisch vermogen, waarna ook de verbrandingsmotor de geest gaf.

Het betrof pas de derde rode vlag tijdens deze testweek als gevolg van een technisch mankement, en de eerste voor een auto met een Mercedes-motor. Op dag één en twee zorgde Aston Martin voor oponthoud. De Mercedes werd snel geborgen, waarna de sessie kon worden hervat.

