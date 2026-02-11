Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Alvorens de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona zijn deze tests toegankelijk voor het publiek. Check hier welke F1-coureurs er op woensdagmiddag in actie komen!

De eerste driedaagse F1-test in Bahrein vindt plaats van 11 tot en met 13 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen; de onderlinge verdeling wordt door de teams zelf bepaald. Fans van Max Verstappen hoeven echter niet lang te wachten: de Nederlander neemt de hele woensdag voor zijn rekening. Tijdens de ochtendsessie tekende hij bovendien voor de snelste tijd in zijn RB22.

’s Middags deelt hij het circuit met een aantal nieuwe coureurs. Zo kiezen alle andere topteams – te weten McLaren, Mercedes en Ferrari – voor een rijderswissel. Lando Norris, Kimi Antonelli en Charles Leclerc nemen de middagsessie voor hun rekening. De 19-jarige Mercedes-coureur kan gewoon deelnemen aan de tests in Bahrein, ondanks dat hij afgelopen weekend betrokken was bij een verkeersincident. Naar verluidt parkeerde hij zijn gloednieuwe Mercedes-supercar in de vangrail nabij zijn huis in San Marino. Het is te hopen dat het hem in de W17 beter vergaat.

Line-up voor woensdagmiddag

Team Coureur McLaren Lando Norris Mercedes Kimi Antonelli Red Bull Max Verstappen Ferrari Charles Leclerc Williams Alexander Albon Racing Bulls Arvid Lindblad Aston Martin Lance Stroll Haas Esteban Ocon Audi Nico Hülkenberg Alpine Pierre Gasly Cadillac Sergio Pérez Deze F1-coureurs komen op woensdagmiddag in actie in Bahrein

