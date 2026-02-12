De ochtendsessie van de tweede testdag zit er inmiddels alweer op! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Maar voordat de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona zijn deze tests wel toegankelijk voor het publiek. Check hier welke F1-coureurs er op donderdagmiddag in actie komen!

De eerste driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 11 en 13 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Fans van Max Verstappen hoefden niet lang te wachten; de Nederlander kwam op de woensdag al in actie. Een dag later is het de beurt aan zijn kersverse teamgenoot Isack Hadjar, maar meer dan een ronde kon de Red Bull-coureur nog niet rijden in Bahrein.

Red Bull kampte met een hydraulisch lek aan de RB22 in de ochtenduren van de tweede testdag, waardoor er niet meer inzat dan één ronde op de zachte band voor Hadjar. Ook Mercedes en Cadillac kregen te maken met kinderziektes aan hun bolides, al kon het Amerikaanse team het probleem aan de auto van Sergio Pérez al gauw oplossen. De Zilverpijlen hadden minder geluk: na drie gereden rondes stond Andrea Kimi Antonelli de verdere ochtendsessie in de garage.

Bekijk hieronder het hele testoverzicht voor de tweede middagsessie.

Line-up voor donderdagmiddag

Team Coureur McLaren Lando Norris Mercedes George Russell Red Bull Isack Hadjar Ferrari Charles Leclerec Williams Carlos Sainz Racing Bulls Arvid Lindblad Aston Martin Fernando Alonso Haas Oliver Bearman Audi Gabriel Bortoleto Alpine Pierre Gasly Cadillac Valtteri Bottas Deze F1-coureurs komen op donderdagmiddag in actie in Bahrein

