Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Maar voordat de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona zijn deze tests wel toegankelijk voor het publiek. Check hier welke F1-coureurs er op vrijdagmiddag in actie komen!

De eerste driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 11 en 13 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Fans van Max Verstappen hoefden niet lang te wachten; de Nederlander kwam op de woensdag al in actie en kroop ook op vrijdagochtend weer achter het stuur van de RB22.

De derde ochtendsessie in Bahrein stond verder vooral in het teken van kilometers maken. Liam Lawson deed het op dat gebied het beste: de Nieuw-Zeelander reed 84 rondes. George Russell was ondertussen goed voor de nieuwe snelste tijd van de week. Met zijn 1:33.918 dook de Brit als eerste coureur onder de 1:34.000. Bekijk hieronder het hele testoverzicht voor de derde middagsessie.

Line-up voor vrijdagmiddag

Team Coureur McLaren Oscar Piastri Mercedes Andrea Kimi Antonelli Red Bull Isack Hadjar Ferrari Lewis Hamilton Williams Alexander Albon Racing Bulls Liam Lawson Aston Martin Lance Stroll Haas Esteban Ocon Audi Nico Hülkenberg Alpine Franco Colapinto Cadillac Sergio Pérez Deze F1-coureurs komen op vrijdagmiddag in actie in Bahrein

