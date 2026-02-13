De Formule 1 is aan de laatste testdag van de eerste week in Bahrein begonnen. De ochtendsessie, die vooral in het teken stond van kilometers maken voor de coureurs, zit er inmiddels alweer op. Liam Lawson reed het vaakst over de start-finishlijn op het Bahrain International Circuit, op de voet gevolgd door George Russell, die zo kostbare tijd goedmaakte voor Mercedes. De Brit was ook meteen goed voor de snelste tijd: 1:33.918. Russell dook zo als eerste coureur onder de 1:34.000.

Om klokslag acht uur ging het licht op groen in Bahrein, en Lewis Hamilton was de eerste coureur die het circuit op reed. De Brit was na de eerste testdag afgelopen woensdag niet enthousiast over de SF-26, en vergeleek de nieuwe bolide zelfs met een GP2-auto. Hamilton werd al snel vergezeld door Lance Stroll, die op de donderdag het nog somber inzag voor Aston Martin in 2026. Volgens de Canadees is de AMR26 namelijk een ruime vier seconden langzamer dan de bolides van de topteams.

Al binnen het eerste uur van de ochtendsessie dook George Russell onder de snelste tijd van donderdag – die in handen was van Charles Leclerc. De Mercedes-coureur zette 1:34.075 op de klok, en was zo twee tienden sneller dan de Monegask een dag eerder. Tien minuten later werd ook voor het eerst op de vrijdag een rode vlag gezwaaid: Valtteri Bottas kwam in zijn Cadillac in de tweede sector tot stilstand. Een etmaal eerder overkwam zijn teamgenoot Sergio Pérez hetzelfde. Pas twee uur later verscheen de Fin weer op het circuit.

Russell zet snelste tijd neer

Naast snelle rondetijden reden coureurs op de laatste dag van de eerste testweek in Bahrein ook racesimulaties. Russell was de eerste coureur die daaraan begon, en het viel op dat de Brit bij zijn eerste racesimulatie niet sneller was dan de long runs van Leclerc en Verstappen eerder in de week. Wel was de Russell de eerste coureur die in Bahrein onder de 1:34.000 dook. De Brit zette een 1:33.918 op de klok.

Door het uitblijven van verdere rode vlaggen in de ochtendsessie én de windstoten die de coureurs op donderdag nog teisterden konden alle coureurs kostbare kilometers maken. Liam Lawson reed de meeste rondes van iedereen op de vrijdagochtend: maar liefst 84 keer kwam de Nieuw-Zeelander over de start-finishlijn, op de voet gevolgd door Russell, die 78 rondes reed. Verstappen reed 61 rondes op het Bahrain International Circuit in de ochtenduren van de derde testdag, voordat hij de RB22 weer afstaat aan zijn teamgenoot Isack Hadjar.

Coureur Tijd Aantal rondes George Russell 1:33.918 78 Lewis Hamilton +0.291 69 Max Verstappen +1.423 61 Oliver Bearman +2.054 70 Oscar Piastri +2.472 73 Franco Colapinto +2.956 64 Carlos Sainz +3.268 68 Liam Lawson +3.320 84 Gabriel Bortoleto +3.618 60 Lance Stroll +4.505 54 Valtteri Bottas +4.854 37

Uitslag na de ochtendsessie op vrijdag

