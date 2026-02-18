Het nieuwe F1-seizoen komt met rasse schreden dichterbij! Het is inmiddels aftellen naar het openingsweekend in Melbourne. Alvorens de strijd om het wereldkampioenschap daadwerkelijk losbarst, mogen Max Verstappen en consorten gedurende twee weken testen op het Bahrain International Circuit. Na de besloten shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein, is de tweede testweek wel live te volgen voor de fans. Check hier welke F1-coureurs er op woensdagmiddag in actie komen!

De tweede driedaagse wintertest in Bahrein vindt plaats tussen 18 en 20 februari. Het is gebruikelijk dat alle coureurs anderhalve testdag in actie komen. De onderlinge verdeling wordt door de teams zelf gemaakt. Fans van Max Verstappen moeten nog even geduld hebben; de Nederlander neemt de hele donderdag voor zijn rekening, terwijl teamgenoot Isack Hadjar op de woensdag achter het stuur van de RB22 plaatsneemt.

En dat laatste is geen overbodige luxe voor de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Tijdens de ochtendsessie op de woensdag in Bahrein werd Red Bull geplaagd door problemen aan het watersysteem. Meer dan dertien rondes kon de Frans-Algerijnse coureur daardoor niet rijden. Charles Leclerc zorgde voor de eerste snelste tijd van de week, 1:33.739, terwijl Arvid Lindblad met 75 gereden rondes wel kostbare testkilometers kon maken met de Red Bull Powertrains-krachtbron.

Bekijk hieronder het hele testoverzicht voor de eerste middagsessie.

Line-up voor woensdagmiddag

Team Coureur McLaren Oscar Piastri Mercedes George Russell Red Bull Isack Hadjar Ferrari Lewis Hamilton Williams Carlos Sainz Racing Bulls Liam Lawson Aston Martin Fernando Alonso Haas Oliver Bearman Audi Gabriel Bortoleto Alpine Franco Colapinto Cadillac Valtteri Bottas Deze F1-coureurs komen op woensdagmiddag in actie in Bahrein

