De tweede testweek in Bahrein zit erop! Max Verstappen en consorten kunnen zich – na een besloten shakedown in Barcelona en twee driedaagse tests in Sakhir – gaan opmaken voor de seizoensopener in Australië. De middagsessie verliep zonder grote problemen. Charles Leclerc en Ferrari rolden de spierballen en vestigden de snelste tijd van de week in de opvallend competitieve SF-26. Arvid Lindblad vrat kilometers namens Racing Bulls terwijl Aston Martin voortijdig afzwaaide.

De middagsessie in Bahrein was tevens de laatste testsessie voor Max Verstappen, die tijdens de lunchpauze het stokje overnam van teamgenoot Isack Hadjar. De Nederlander werkte zijn eigen programma af, waarbij hij zich hoofdzakelijk focuste op de longruns. Verstappen maakte niet bijzonder veel meters, maar was uiteindelijk wel goed voor de derde tijd van de dag. Ook McLaren werkte relatief weinig ronden af, al was Lando Norris gedurende de eerste twee middaguren gedoemd in de garage te blijven; de papaja’s hadden tijdens de lunch een probleem geconstateerd in het koelsysteem.

Toch verzamelde McLaren beduidend meer data dan Aston Martin. Het team uit Silverstone zwaaide voortijdig af nadat Lance Stroll slechts zes ronden had gereden met de gebrekkige AMR26. Naar verluidt zorgt met name de Honda-motor voor problemen. Eerder deelde de Japanse fabrikant al een statement: “Onze laatste run met Fernando Alonso op donderdag bracht een probleem met de accu aan het licht, wat onze testplanning beïnvloedde”, luidde de verklaring. “Vanwege dit probleem en het tekort aan motoronderdelen hebben we de planning voor vandaag aangepast en beperken we ons tot korte runs.” Aston Martin zal de komende weken alles op alles moeten zetten om de auto raceklaar te krijgen voor Melbourne.

Ferrari dominant

Bij Ferrari ging het Charles Leclerc juist voor de wind. De Monegask had in de ochtendsessie al de snelste tijd gevestigd, maar ging hier ’s middags nog eens onderdoor. Met 1:32.655 scherpte hij al de snelste tijd van de week aan, maar daar bleef het niet bij. In een onderlinge strijd met Lando Norris, die overigens direct competitief oogde nadat McLaren hem de baan op had gestuurd, leek het alsof er al gekwalificeerd werd in Bahrein.

LEES OOK: F1-tests Bahrein | Leclerc rolt spierballen in ochtendsessie, Aston Martin worstelt

Leclerc gaf in het laatste uurtje testen pas écht gas en dook als eerste coureur onder de één minuut en 32 seconden. Hij had tevens behoorlijk wat ronden kunnen rijden voor Ferrari, dat een dominante slotdag kende op het Bahrain International Circuit. Toch ging Arvid Lindblad er met de meeste ronden vandoor; aan een goede voorbereiding zal het niet liggen voor de Racing Bulls-rookie. Met 164 omlopen verbrak hij nota bene het record voor de meeste testronden op één dag in Bahrein.

Coureur Tijd Aantal ronden Charles Leclerc 1:33.689 132 Lando Norris + 0.879 47 Max Verstappen + 1.117 65 George Russell + 1.205 82 Pierre Gasly + 1.429 118 Oliver Bearman + 1.495 88 Gabriel Bortoleto + 1.763 71 Kimi Antonelli + 1.924 49 Arvid Lindblad + 2.157 165 Carlos Sainz + 2.350 141 Oscar Piastri + 2.360 66 Esteban Ocon + 2.502 82 Isack Hadjar + 2.519 59 Valtteri Bottas + 3.298 38 Nico Hülkenberg + 4.027 64 Sergio Pérez + 8.850 61 Lance Stroll Geen tijd 6

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.