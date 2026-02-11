Williams kwam woensdag in Bahrein opnieuw in actie met de FW48, de nieuwe auto voor 2026. Eerder mochten coureurs Carlos Sainz en Alex Albon de bolide loslaten tijdens een shakedown op Silverstone. Verder heeft Williams nog weinig kunnen proefrijden; het team moest de besloten testdagen in Barcelona overslaan door vertragingen in de ontwikkeling van de auto. In Bahrein is het team wél van de partij, en wel met een opvallende nieuwe uitvinding.

Tijdens de openbare tests in Bahrein brengen de auto’s vaak evenveel tijd door in de pitstraat als op het circuit. In de garages wordt hard gewerkt aan de juiste balans en het optimaliseren van de aerodynamica. De coureurs krijgen daarbij vaak een monitor op de auto gemonteerd om de verzamelde data te analyseren. Williams heeft hierin iets nieuws bedacht: ook aan de achterkant van de monitor is een scherm aangebracht. Daarop kan het team bekende logo’s projecteren, maar bijvoorbeeld ook twee ogen die nieuwsgierig de pitstraat inkijken.

Op sociale media valt deze gimmick van Williams uiteraard in de smaak. Fans zien hoe de FW48 letterlijk een oogje in het zeil houdt. Of het de bolide ook sneller maakt, is natuurlijk een bijzaak. Carlos Sainz spendeerde tijdens de ochtendsessie wel de meeste tijd op het circuit; de Spanjaard kwam tot 77 ronden. ’s Middags stond hij de auto af aan teamgenoot Alex Albon.



