De Formule 1 heeft gereageerd op de kritiek van coureur Carlos Sainz. De Spanjaard stelde na de GP Singapore dat de koningsklasse de reacties van beroemdheden en vriendinnen van de coureurs te vaak in beeld brengt, ten koste van de actie op de baan. Volgens de koningsklasse staat de race echter altijd centraal in de uitzendingen en doen ze op dat gebied nooit concessies.

Carlos Sainz reed in Singapore een indrukwekkende inhaalrace de top-tien in. De Spanjaard was echter amper in beeld in de officiële uitzending van de Formule 1, terwijl de reacties van beroemdheden en partners van de coureurs wel meermaals werden getoond. Sainz deed tegenover het Spaanse El Partidazo de COPE daarover zijn beklag. “Voor mij gaan ze een beetje te ver met het tonen van beroemdheden en vriendinnen”, zei de Spanjaard. “Afgelopen weekend hebben ze geen van de vier of vijf inhaalmanoeuvres laten zien die ik op het einde maakte.”

Formule 1 weerspreekt Sainz

De Formule 1 reageert nu op de kritiek van de Williams-coureur, en zegt juist altijd de juiste balans tussen de actie op de baan én de bredere context te zoeken in de uitzendingen. “We richten ons altijd op het leveren van de best mogelijke beelden van de race aan onze fans en doen nooit concessies aan het belangrijkste: de race op het circuit”, vertelt een F1-woordvoerder aan Motorsport.com.

“Ons team levert uitstekend werk door verslag te doen van een zeer complexe situatie met meerdere auto’s op verschillende punten op het circuit en biedt ook geweldige contextmomenten van de tribunes, prominente gasten en de locaties waar we racen”, vervolgt de woordvoerder. “We streven altijd naar uitmuntendheid en verbetering van wat we leveren.”

