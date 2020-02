F2-coureur Correa: ‘Crashrapport FIA roept meer vragen op dan antwoorden’

Juan Manuel Correa zegt dat het FIA-crashrapport van het tragische ongeluk waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam meer vragen dan antwoorden bij hem oproept. Ook vraagt de Amerikaan zich af waarom het volledige rapport niet met hem is gedeeld.

Vrijdag publiceerde de FIA haar bevindingen van het onderzoek van het Spa-ongeluk waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam en Juan Manuel Correa zware verwondingen opliep. In het crashrapport concludeert de FIA dat de crash het resultaat is van een opeenvolging van gebeurtenissen zonder specifieke oorzaak, maar met meerdere bijdragende factoren.

Juan Manuel Correa reageert via een bericht op Instagram. “De FIA heeft vijf maanden aan het onderzoek besteed, maar voor mij roept het rapport meer vragen dan antwoorden op”, aldus de Amerikaan. “Bovendien vind ik het verrassend dat het volledige crashrapport niet aan mij beschikbaar is gesteld.”

“Ik blijf met mijn juridisch team werken om een kopie van het crashrapport te krijgen”, zegt de coureur. “Ik hoop in staat te zijn verder commentaar te geven wanneer het volledige crashrapport voor mij beschikbaar is. Ook wanneer ik een beter inzicht heb in de conclusies van de FIA en de veiligheidsverbeteringen die ze willen realiseren.”

