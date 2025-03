De Formule 2-race in Melbourne is zondag afgelast vanwege noodweer. Het regent al de hele ochtend in de Australische stad. Eerder werd de Formule 3-race vanwege de weersomstandigheden – en na diverse incidenten op de baan – ingekort.

De Formule 1-race staat zondag om 15.00 uur lokale tijd gepland (05.00 uur in Nederland). De verwachting is dat het ergste leed tegen die tijd geleden is en dat de race gewoon op tijd kan beginnen. Wel zal het waarschijnlijk nog lichtjes regen. De kans op een start achter de safety car is derhalve aanwezig.

