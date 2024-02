Dan Fallows gelooft er heilig in dat Red Bull in 2024 te verslaan is. Dat antwoordt de technisch directeur van Aston Martin op vragen over de maandag gepresenteerde AMR24, de nieuwe bolide van zijn team. De jacht is volgens Fallows geopend.

Het succes van Red Bull is niet of nauwelijks te kopiëren. Dat bleek maar weer eens in 2023. Maar leren van het succes van de concurrent kan een team als Aston Martin zeker. Net als de rest van het veld. “Als je een team hebt dat het de laatste jaren zo goed heeft gedaan als Red Bull dan is het onvermijdelijk dat andere teams de oplossingen van dat team overnemen. Met de huidige Formule 1-reglementen gaan auto’s ook al snel op elkaar lijken. Wat interessanter is: de verhouding tussen de rondetijden. We hebben allemaal kunnen zien hoe die afgelopen jaar steeds dichter bij elkaar kwamen te liggen.”

Fallows, in het verleden werkzaam voor Red Bull, stelt dat de progressie voor teams daardoor in de details zal zitten. “En onze nieuwe auto is een evolutie van die van 2023, met ruimte voor die verbeteringen.” Hij put er de hoop uit dat zijn voormalige werkgever te kloppen is. Sterker nog, hij is ervan overtuigd. “Onze insteek is dat Red Bull absoluut te verslaan is. Daar zijn we naar op jacht, daar ligt onze focus, daar richten we ons op.”

Of er meteen wonderen van Aston Martin mogen worden verwacht? “Het is een korte winterstop geweest, maar dat geldt voor iedereen. We hebben goede stappen gezet, hebben ervoor gezorgd dat we een auto hebben waar we ook gedurende het seizoen nog veel aan kunnen ontwikkelen. Want we hebben vorig jaar, en ook het jaar ervoor, kunnen zien hoe tijdens het seizoen in de Formule 1 een ontwikkelingsrace ontstaat.”

