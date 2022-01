Het hing al een tijdje in de lucht maar de Formule 1 heeft vandaag dan ook zelf bevestigd dat de eerste testdagen in Barcelona achter gesloten deur gehouden zullen worden. Publiek is niet welkom, het geheel wordt niet uitgezonden en rondetijden zullen niet live gepubliceerd worden.

Waar de wintertest voor fans in Europa door de jaren heen een relatief goedkope manier was om de nieuwe auto’s in actie te zien, worden de drie dagen op 23, 24 en 25 februari op het circuit van Catalunya uit het zicht afgewerkt. De Formule 1 spreekt van een pre-season session, tv-uitzendingen zullen er niet zijn en live timing is ook niet beschikbaar. “Het zal de teams de mogelijkheid geven om de shakedown van hun auto’s voor het eerst tegelijkertijd te doen.”

Aanvankelijk zou er alleen sprake zijn van een wintertest in Bahrein, teams zouden daarop hebben aangedrongen om een tweede test af te werken om zo de tijd te krijgen hun nieuwe auto’s uitvoerig te testen.

Twee weken later in Bahrein volgt de grote show, op 10, 11 en 12 maart wordt daar de officiële wintertest afgewerkt. Daar mogen de fans wel bij zijn, er zal uitgepakt worden met een tv-registratie en alles wat daarbij hoort. De testdagen zijn dit jaar extra belangrijk met de nieuwe generatie Formule 1-wagens, fans zijn uiteraard erg nieuwsgierig naar hoe de auto’s eruit zien.

Het feit dat ze niet welkom zijn bij de eerste serie dagen in Barcelona is dan ook tegen het zere been van velen. Onder de posts van F1 regent het klachten. “Nieuwe auto’s, de grootste regelverandering in jaren maar we krijgen niets te doen. Bedankt! Wat een schande!”

Media mogen er wel bij zijn, teams zullen uiteraard op de eigen kanalen publiceren en ook zal er elke dag een samenvatting gepubliceerd worden. FORMULE 1 Magazine is natuurlijk ook aanwezig op het Circuit de Catalunya en zal daar zoveel mogelijk verslag doen van wat op de baan gebeurt.