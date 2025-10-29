Na afloop van de GP van Singapore kwam de regie van de Formule 1 flink onder vuur te liggen. Tijdens de race ging opvallend veel aandacht uit naar bekende gezichten in de paddock, in plaats van naar de actie op het circuit. De vriendinnen van verschillende coureurs werden uitgebreid in beeld gebracht, evenals beroemdheden en andere prominente gasten. Na felle kritiek – ook vanuit het rijdersveld – leek de regie in de daaropvolgende races eindelijk gehoor te geven aan de fans.

Carlos Sainz legde na afloop van de GP van Singapore de vinger op de zere plek. De Spanjaard had een knappe inhaalrace gereden op het Marina Bay Street Circuit, maar in de uitzending kwam zijn opmars nauwelijks in beeld. De kijkers thuis kregen vooral reacties vanuit de paddock te zien – met name van de vriendinnen van de coureurs. “Voor mij gaan ze een beetje te ver met het tonen van beroemdheden en vriendinnen”, reageerde Sainz. “De regie heeft te veel gemist.”

Verbetering in Austin en Mexico

Een woordvoerder van de Formule 1 pareerde de kritiek: “We richten ons altijd op het leveren van de best mogelijke beelden van de race. We doen nooit concessies aan het belangrijkste; de actie op de baan. Ons team levert uitstekend werk door verslag te doen van een zeer complexe situatie, met meerdere auto’s op verschillende punten van het circuit. Tegelijkertijd bieden we context vanaf de tribunes, via spraakmakende gasten en locaties waar we racen. We streven altijd naar uitmuntendheid – en naar verbetering van wat we leveren.”

Toch leek de regie tijdens de afgelopen races in Austin en Mexico-Stad wél lering te hebben getrokken uit de kritiek. Reactieshots vanuit de paddock waren schaars, en veel fans merkten op dat de camera’s ditmaal vrijwel uitsluitend op de baan waren gericht. In Mexico ging er weliswaar aandacht uit naar de vader van Oliver Bearman, maar zijn emotionele reactie op de vierde plaats van zoon ‘Ollie’ werd juist alom geprezen. Op sociale media kreeg de regie dan ook overwegend positieve feedback, al vonden veel kijkers de uitzending nog verre van perfect. Zo miste men enkele gewaagde inhaalacties van Fernando Alonso, en ook het incident tussen Liam Lawson en twee marshals bleef buiten beeld.

