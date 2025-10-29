De rechtszaak tussen Felipe Massa, Bernie Ecclestone, de Formule 1 en de FIA begon dinsdag voor het Londense hooggerechtshof. De Braziliaan sleept de sport en de voormalige F1-supremo voor de rechter vanwege het wereldkampioenschap van 2008. Omdat Ecclestone heeft toegegeven dat hij het beruchte crashgate-schandaal destijds in de doofpot wilde stoppen, is Massa ervan overtuigd dat hij de titel van 2008 onterecht verloor aan Lewis Hamilton.

De rechtszaak van Massa draait volledig om crashgate. Tijdens de GP van Singapore in 2008 parkeerde Nelson Piquet Jr. zijn Renault opzettelijk in de muur, in een poging om teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Teambaas Flavio Briatore werd verantwoordelijk gehouden en werd hiervoor levenslang verbannen uit de Formule 1 – een beslissing die later door een Franse rechtbank werd teruggedraaid. Inmiddels heeft Briatore opnieuw invloed binnen het huidige Alpine-team. In 2023 gaf Ecclestone in een interview toe dat hij en de toenmalige FIA-voorzitter Max Mosley al wisten dat Piquets crash bewust was veroorzaakt. Echter, ze wilden ‘een groot schandaal’ voorkomen.

LEES OOK: Exclusief interview Felipe Massa over zijn juridische strijd: ‘Ik voel mij wereldkampioen’

Mede door de uitkomst van de GP in Singapore werd het kampioenschap van 2008 beslist in het voordeel van Hamilton. Nu Ecclestone heeft toegegeven dat crashgate werd toegedekt, wil Massa – die destijds tweede werd met Ferrari – alsnog erkend worden als de rechtmatige wereldkampioen. Daarnaast eist hij een schadevergoeding van ruim tachtig miljoen dollar. De Braziliaan benadrukt dat hij de titel niet wil afpakken van Hamilton – een bevel dat het hooggerechtshof waarschijnlijk niet kan opleggen.

Massa: ‘Zal tot het uiterste gaan’

De rechtszaak werd op 12 maart 2024 aangespannen en ging dinsdag 28 oktober – op Ecclestone’s verjaardag – officieel van start. Massa koos de vooraanstaande sportadvocaat Nick De Marco KC als zijn vertegenwoordiger. De Brit trad recent nog op tegen McLaren-CEO Zak Brown in de lopende zaak rond viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou. Daarnaast was hij eerder betrokken bij diverse notoire rechtszaken in de voetballerij.

LEES OOK: Bekende uitspraken van Bernie Ecclestone: ‘Liever rijk en gehaat dan arm en populair’

In september beloofde Massa dat hij ‘tot het uiterste zal gaan’ en sprak hij de hoop uit op een ‘eerlijke’ uitkomst. “Verantwoordelijkheid nemen is essentieel om fraude in de toekomst te voorkomen”, zei hij tegenover The Times. “Degenen die belast zijn met de bescherming van de sport hebben hun plichten rechtstreeks geschonden en mogen niet profiteren van het verbergen van hun eigen wangedrag. Zulke acties zijn onacceptabel in elk aspect van het leven, maar vooral in een sport die wereldwijd miljoenen fans heeft. We zullen doorgaan tot het uiterste om een eerlijke uitkomst te bewerkstelligen. Voor mijzelf, voor de autosport in Brazilië en voor de sport in het algemeen.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.