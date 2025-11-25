Fernando Alonso kijkt reikhalzend uit naar het einde van het seizoen; hij kan niet wachten om afscheid te nemen van zijn AMR25 en zich volledig te richten op het kampioenschap van 2026. Aston Martin zakte dit seizoen verder terug in het klassement, mede door meerdere ongelukkige uitvalbeurten van de Spanjaard. Alonso steekt zijn onvrede niet onder stoelen of banken; tijdens de laatste races in Qatar en Abu Dhabi zal hij ‘vieren’ dat 2025 eindelijk voorbij is.

Tijdens de afgelopen GP van Las Vegas, de eerste halte in de laatste triple header, kwam Fernando Alonso als dertiende over de streep. Door de diskwalificatie van de beide McLaren-coureurs schoof hij door naar P11, waar hij alsnog nipt naast de punten greep. Geen verrassing voor de tweevoudig wereldkampioen, wier seizoen getekend werd door tegenslagen en uitvalbeurten. Hij kan dan ook niet wachten om het seizoen van 2025 af te sluiten en zijn gebrekkige AMR25 voorgoed vaarwel te zwaaien.

‘Dat maakt het een feestje’

DAZN vroeg hem na afloop van de race naar de naderende seizoensfinale. “Het zijn twee feestelijke Grands Prix”, blikte Alonso vooruit op de etappes in Qatar en Abu Dhabi. “Althans, zo zie ik het. Qatar is natuurlijk een sprintweekend, waardoor we nauwelijks tijd hebben om achterover te leunen; we hebben maar één vrije training voordat we al moeten kwalificeren. En tot slot Abu Dhabi, dat normaal gesproken een soort afscheidsrace is. Iedereen pakt daar de nodige rust. Ik zie het als twee feestelijke races”, besloot hij grijnzend. “Ook omdat we daarna van deze auto af zijn. Dat is wel een feestje waard.”

Fernando Alonso vestigt al zijn hoop op 2026 en de nieuwe technische reglementen. Bij Aston Martin staat er immers veel te veranderen. Topontwerper Adrian Newey is verantwoordelijk voor het chassis, terwijl Honda een exclusieve motor heeft ontwikkeld voor de Britse renstal. Alonso verklaarde eerder dit jaar dat hij ten minste hoopt op nieuwe overwinningen en podiumplaatsen, voordat hij zijn racehelm aan de wilgen hangt.

