Fernando Alonso overweegt om nog een jaar langer in de Formule 1 te blijven, mits hij weer kan meestrijden in de voorhoede. Het contract van de Spanjaard bij Aston Martin loopt na dit seizoen af. Met zijn 44 jaar is Alonso bij uitstek de oudste coureur op de grid, maar als hij volgend jaar uitzicht heeft op een competitieve auto, plakt hij er mogelijk nog één seizoen aan vast. Zijn honger en passie voor de racerij houden hem jong, zo legde hij uit tijdens het raceweekend in Japan.

Alonso had zijn zinnen aanvankelijk gezet op 2026. Aston Martin leek alle ingrediënten in huis te hebben om de tweevoudig wereldkampioen aan een langgekoesterde titelstrijd te helpen: een hypermoderne fabriek in Silverstone, de ontwerpen van de gelauwerde Adrian Newey en een krachtbron van Honda, dat samen met Red Bull meerdere titels veroverde. Juist die laatste partij stelde de afgelopen Grands Prix echter teleur. Onvoorziene vibraties in de aandrijflijn zorgden niet alleen voor betrouwbaarheidsproblemen en een gebrek aan tempo, maar ook voor gezondheidsklachten bij de coureurs. Pas in Suzuka wist Alonso voor het eerst een race uit te rijden, al eindigde hij slechts als achttiende.

‘Geniet nog steeds van wat ik doe’

Toch houdt de Spaanse vedette, die bijna twee decennia geleden zijn laatste titel won, de moed erin. “Als we niet competitief zijn, race ik nog een jaar”, beloofde hij tegenover het Japanse F1-Gate. “Ik heb nog steeds het gevoel dat we competitief kunnen zijn en dat er snelheid in de auto zit. En ik geniet van wat ik doe.” Alonso benadrukte dat hij op zijn 44e nog altijd net zo gedreven is als de jongste coureurs. “Als ik in Spanje ben, kart ik en race ik tegen kinderen van 9, 12 en 15 jaar oud. Maar mentaal zitten we op hetzelfde niveau”, grijnsde hij.

Wat zijn toekomst betreft, wil Alonso op een hoogtepunt afscheid nemen. “Ik wil mijn F1-carrière niet op een teleurstellende manier afsluiten”, stelde hij strijdvaardig. “Dus als de auto niet competitief is, rijd ik nog een jaar door. De eerste twee races waren moeilijk, deze race was moeilijk, en de komende tien races zullen ook moeilijk zijn”, gaf hij eerlijk toe. “Dat zeg ik nu alvast. Verandering komt niet van de ene op de andere dag. De eerste helft van het seizoen zal zwaar zijn, maar ik hoop dat het in de tweede helft beter gaat.” Aan geduld ontbreekt het Alonso in ieder geval niet. “Ik denk dat ik de meest geduldige coureur ben”, zei hij tot slot. “Sommigen raken al gefrustreerd als ze een auto hebben die niet eens in de top vijf eindigt. Maar ik heb 23 jaar lang gevochten voor overwinningen met auto’s die niet eens tot de top vier behoorden.”

