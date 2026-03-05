Aston Martin-teambaas Adrian Newey en Honda-topman Koji Watanabe gaven donderdag een opvallende persconferentie in Melbourne. Aan de vooravond van de Australische GP bevestigden beiden de problemen met de AMR26, en de Honda-motor in het bijzonder. Het is nog onduidelijk in hoeverre het team zondag aan de race kan deelnemen; Fernando Alonso zou met de huidige ’trillingen’ in het chassis niet verder komen dan 25 ronden. Tegenover de media lichtte de Spanjaard zijn gevoel toe.

Gevraagd naar de opmerkingen van Newey zei Alonso: “We voelen de trillingen door ons hele lichaam. Door de frequentie raken je handen en voeten bijna verlamd. Ik wil niet zeggen dat het pijnlijk is. De adrenaline overstemt op zo’n moment elke pijn. Als ik om de winst kon strijden, zou ik het drie uur volhouden in deze auto”, voegde hij strijdvaardig toe. “Maar we weten niet wat de gevolgen zijn als je maandenlang op deze manier blijft rijden. Er moet een oplossing komen.”

‘Zoveel tijd heb ik niet meer’

“Het is een uitdaging, maar in Sakura (Honda’s ontwikkelingsbasis, red.) werken ze dag en nacht aan een oplossing”, vervolgde hij. “Sinds de laatste testdagen in Bahrein zijn al meerdere tests uitgevoerd.” Alonso vertrouwt er naar eigen zeggen ‘honderd procent’ op dat Honda, wiens nieuwe krachtbron aan de basis lijkt te staan van de meeste problemen, de situatie onder controle krijgt. “Maar dat kost tijd”, erkende hij. “En zoveel tijd heb ik op dit moment in mijn carrière niet meer. Ik heb geen glazen bol, maar hopelijk zien we op korte termijn verbetering. Dat zal uiteindelijk ook mijn beslissing over de toekomst beïnvloeden.”

LEES OOK: ‘Kans op zenuwschade Alonso en Stroll na 15 tot 25 ronden in Aston Martin-bolide’

In het verleden kende Alonso vaker uitdagende periodes. Zijn overstap naar Ferrari leverde niet de gehoopte titels op, en ook zijn tweede periode bij McLaren werd getekend door een gebrekkige Honda-motor. Toch denkt de Spaanse routinier niet dat dit zijn zwaarste seizoen ooit dreigt te worden. “Minardi was uitdagend, net als mijn eerste jaar bij Renault”, merkte hij op. “Toen twijfelde ik zelfs of ik wel geschikt was voor de Formule 1. Die ervaring kan ik nu gebruiken om het team vooruit te helpen. Ik weet zeker dat Aston Martin in staat is titels te winnen”, besloot hij. “Het is een kwestie van tijd. De vraag is alleen of ik dan nog achter het stuur zit, of een andere functie bekleed.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.