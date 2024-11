Fernando Alonso legt uit wat hij het meest mist aan de Formule 1 van vroeger, al moet hij ook toegeven dat de sport gezonder is dan ooit. De Spaanse routinier reed onlangs zijn vierhonderdste Grand Prix en weet als geen ander hoe de koningsklasse de afgelopen twintig jaar is veranderd. Ondanks de vele zaken die hij mist, is Alonso zeer te spreken over de huidige staat van de Formule 1.

Ruim twee decennia geleden, tijdens de Australische GP van 2001, stond een jonge Fernando Alonso voor het eerst op de grid. In aanloop naar de aankomende GP van Las Vegas heeft de Spanjaard ruim vierhonderd races op zijn naam staan. Alonso, die in de tussentijd tweemaal wereldkampioen is geworden, heeft een hoop veranderingen meegemaakt. Zo reed hij in zijn illustere carrière met V10-, V8- en V6-motoren. Desgevraagd legde hij tegenover de media uit wat hij het meest mist in de moderne Formule 1.

“Tanken tijdens pitstops, snelle auto’s op zondag, het geluid van de motor,” somde Fernando Alonso op. “Verder ook grotere sponsors, grid girls, grid boys. De marketing werkte vroeger gewoon anders. Nu draait het allemaal om sociale media, vroeger gebeurde alles nog in de echte wereld.” Ondanks al deze gebreken merkt Alonso op dat de sport gezonder is dan ooit tevoren.

‘Formule 1 is beter dan ooit’

“We staan er goed voor,” gaf hij eerlijk toe. “De Formule 1 is over de hele wereld populair, vooral in de Verenigde Staten. Dat hebben we allemaal te danken aan Liberty Media en de acties die zij hebben ondernomen. De teams zijn een stuk professioneler; iedereen werkt heel gedisciplineerd, ook omdat er nu een budgetplafond is. De Formule 1 is nu waarschijnlijk beter dan ooit.”

Toch blijft Alonso een groot voorstander van het bijtanken tijdens pitstops. In 2010 werd dit verboden om de veiligheid van de coureurs te waarborgen. “In het verleden hadden we gewoon veel meer strategiemogelijkheden,” legde de Aston Martin-coureur uit. “Nu moeten we veel meer managen. En daarbij ligt het racetempo een stuk lager als je dertig kilo brandstof aan boord hebt. Soms zijn we aan het begin van een race gewoon zeven seconden langzamer. Dat kan een beetje demotiverend werken,” besloot hij.

