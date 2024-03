Voor de hedendaagse Formule 1-coureur ligt qua uitdaging de fysieke en mentale lat hoog. Wat vraagt de sport anno 2024 lichamelijk en geestelijk van een coureur? Hoe was dat vroeger, hoe ga je ermee om? Onder anderen Fernando Alonso komt daarover aan het woord in FORMULE 1 Magazine.

Kracht, concentratie, alertheid en finesse. Maar ook scherpte, durf, fitheid, balans en snelheid. Zomaar wat eigenschappen waar coureurs over moeten beschikken om in de koningsklasse van de sport overeind te blijven, letterlijk en figuurlijk. Dus is een sterk lichaam nodig, plus sterke geest.

Ga maar na: Nog nooit was er zo’n volle kalender met liefst 24 races.

Nog nooit ook was de sport zo populair, met als gevolg enorme aandacht voor coureurs op én buiten de baan.

En nooit ging er zoveel geld om in de sport, met als gevolg grote commerciële belangen en bijbehorende druk.

Kortom: zowel fysiek als mentaal wordt van coureurs het uiterste gevergd. “Het is misschien wel zwaarder dan ooit”, zegt Fernando Alonso desgevraagd. Hij is van alle huidige Formule 1-coureurs de man die het langst actief is. Inmiddels 42 jaar oud, een voorbeeld van hoe iemand het fysiologisch kan volhouden om twee decennia actief te zijn in de top van de mondiale autosport.

Niet doordat het allemaal niet zo zwaar is; integendeel zelfs. Maar wel doordat hij de juiste begeleiding zocht, de juiste balans fysiek en mentaal vond en kan kanaliseren wat er allemaal vandaag de dag speelt aan commercie en allerlei andere belangen daarbij, tot publiciteit en invloed van social media aan toe.

“De sport is steeds veeleisender geworden”, stelt Alonso (actief in F1 in 2001, 2003 tot en met 2018 én sinds 2021) met betrekking tot de fysieke en mentale uitdaging. “Gelukkig ben ik fitter dan ooit.” Het liefst zou hij door willen gaan tot zijn 50e. “Maar het is een slopend seizoen, met 24 races op de kalender. Voor iedereen, dus ook voor mij. Ik ben 42 jaar. Ik moet eerst maar eens bepalen of ik na dit seizoen überhaupt wel doorga, na een paar races weet ik meer.”

Wat kan zijn lichaam nog aan? De Spanjaard werpt die vraag zelf ook op. “Aan goede fysiek geen gebrek.” Volgens de tweevoudig wereldkampioen is de reden helder. “Dat dank ik aan een combinatie van allerlei aspecten die daarvoor belangrijk zijn: de juiste training, maar ook bijvoorbeeld het werken met een voedingsdeskundige. Op dat vlak zijn er altijd ontwikkelingen en probeer je jezelf ook te verbeteren. Het zal me helpen het lange seizoen vol te houden.”

