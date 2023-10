Fernando Alonso is helemaal klaar met staaltjes van oppervlakkige scorebordjournalistiek in de Formule 1-paddock. De Spaanse coureur van Aston Martin vindt dat media hem tekort doen wanneer ze zijn eerste seizoen bij het team van eigenaar Lawrence Stroll uitsluitend beoordelen op zijn recente prestaties. Het is volgens hem een trend die overgewaaid is uit de voetballerij.

“Ik merk dat de autosport steeds meer naar het voetbal neigt, waar alleen het laatste resultaat lijkt te tellen”, toont Fernando Alonso zich kritisch over de scorebordjournalistiek die volgens hem ook in de Formule 1 gemeengoed is geworden. “Laten we niet vergeten waar we vandaan komen en wat het Aston Martin-project werkelijk inhoudt. Ik ben buitengewoon trots op wat we tot nu toe hebben bereikt dit seizoen.”

Dit seizoen begon Fernando Alonso sterk met zes podiumplaatsen in de eerste acht races, maar de laatste maanden is er duidelijk sprake van een sportieve terugval. Sinds de race in Oostenrijk heeft hij slechts één keer het podium gehaald, in Zandvoort. Aston Martin behoorde tot de teams die werden geadviseerd om aanpassingen aan de voorvleugel door te voeren als onderdeel van het vroege onderzoek naar de zogenoemde flexi-wings door de FIA. Wel overvleugelt de tweevoudig wereldkampioen (2005, 2006) nog steeds op pijnlijke wijze zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll.

Alonso: ‘Tot nu toe ongelooflijk jaar voor Aston Martin’

“Ik denk dat dit seizoen consistenter is geweest dan de resultaten wellicht suggereren,” zei Alonso tijdens de FIA persconferentie ter voorbereiding op de Grand Prix van Mexico, die aankomende zondag plaatsvindt. “We hebben een goede balans weten te houden tussen hoogte- en dieptepunten. Onze focus heeft altijd gelegen op de prestaties van de auto en het gezamenlijk streven naar verbetering als team. Slechts twee jaar geleden bestond ons team nog uit 250 medewerkers. Nu staan we op slechts enkele punten verwijderd van de beste teams in het constructeurskampioenschap en hebben we dit jaar meerdere keren geproefd aan het podium. Met een nieuwe fabriek, veel nieuwe collega’s en zo’n 200 punten meer dan vorig jaar, is 2023 tot nu toe een ongelooflijk jaar geweest voor Aston Martin.”

Lees ook: Longread: Fernando Alonso, Strolls meesterzet

De Spanjaard hoopt minstens nog één keer op het podium te staan in de resterende races van dit seizoen. “En dan gaan we vol vertrouwen 2024 in”, besluit Alonso. “Afgelopen winter hoopten we al dat het project de juiste richting opging na een uitdagend 2022. Maar gedurende het seizoen hebben we veel geleerd, zowel op als naast het circuit, zoals de voortdurende ontwikkeling van de auto en de richting van ons team. Dit kampioenschap is dus van groot belang geweest – niet alleen voor de behaalde resultaten, maar ook voor het besef binnen het team dat we serieus kunnen meedingen naar de prijzen in de toekomst.”

Zie hieronder een video van Viaplay met een fout van Fernando Alonso tijdens de GP van Qatar.

Lees hier alles over de Grand Prix van Mexico 2023 met o.a. het complete tijdschema

Speciale kampioensuitgave FORMULE 1 Magazine

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!