Fernando Alonso betreurt het verdwijnen van de unieke uitdagingen van Suzuka door de nieuwe F1-reglementen. Het historische circuit is een van de populairste stops op de kalender, mede door de wereldberoemde bochtencombinaties en de felle duels die er door de jaren heen zijn uitgevochten. Alonso, een absolute veteraan van de Japanse GP, stelt dat de snelle bochten helaas laadstations zijn geworden voor de moderne F1-auto’s.

Suzuka International Racing Course staat bekend om de S-bochten, Degner, Spoon en natuurlijk de beruchte 130R-bocht. Voor de coureurs was het altijd de uitdaging om juist in deze bochten zo hard mogelijk door te trappen; een flinke uitdaging en daardoor een geliefd circuit bij zowel rijders als fans. Door de nieuwe F1-reglementen en de focus op energiebeheer dreigt die uitdaging echter te verdwijnen, zo betreurde Fernando Alonso na afloop van de kwalificatie in Japan.

‘Helft van ons team kan hier racen’

Alonso, die dit jaar deelneemt aan zijn tweeëntwintigste (!) Japanse Grand Prix en de twintigste op Suzuka, werd na afloop van de kwalificatie gevraagd naar de uitdagingen van het circuit. “Die bestaan niet meer”, reageerde hij prompt. “In Bahrein grapte ik al dat onze chefkok door de bochten kon rijden met deze auto’s”, legde de Spanjaard uit. “Misschien is dat overdreven, maar ik denk dat minstens de helft van het team nu in Suzuka kan rijden”, zei hij somber. “Ik heb het al een paar keer gezegd, maar snelle bochten zijn nu gewoon laadstations voor de auto geworden.”

“Je rijdt langzamer, laadt de accu op in de snelle bochten en hebt dan het volle vermogen op het rechte stuk”, lichtte hij toe. “Dus rijvaardigheid doet er eigenlijk niet meer toe. Je hoeft alleen maar het gas los te laten of de accu wat minder te belasten, en je laadt hem op. Dus ja, geen uitdaging meer in de snelle bochten”, vatte hij bitter samen. Bijna twintig jaar geleden was Alonso voor het laatst oppermachtig op het Japanse asfalt. In zijn gebrekkige Aston Martin kwam de tweevoudig wereldkampioen niet verder dan de eenentwintigste tijd.

