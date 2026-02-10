Fernando Alonso is bij uitstek de oudste coureur op de grid; dit jaar blaast de tweevoudig wereldkampioen 45 kaarsjes uit. Na het seizoen van 2026 loopt zijn contract bij Aston Martin echter af. De Spaanse routinier zei eerder dat hij de aankomende reglementswijzigingen ziet als ‘een laatste kans’ om mee te dingen naar podiums, overwinningen en misschien zelfs de titel. Afhankelijk van het succes van de AMR26 zou dit zijn laatste seizoen in de koningsklasse kunnen zijn.

In aanloop naar de season launch van Aston Martin in Saoedi-Arabië stond Fernando Alonso de pers te woord. De Spanjaard flirtte al eerder met zijn naderende pensioen, maar gaf nu concreet aan hoe hij denkt over zijn eventuele laatste F1-seizoen. “Dit eerste jaar met deze nieuwe reglementen zal veel actie en veel input en feedback van de coureurs opleveren”, zei hij tegen persbureau Reuters. “Voor de coureurs belooft het een interessant seizoen te worden.”

Alonso sprak zijn bewondering uit voor Aston Martin, dat met de komst van teambaas en topontwerper Adrian Newey nieuw elan belooft. “Ik ben erg trots om deel uit te maken van deze organisatie”, vervolgde hij enthousiast. “Ik weet niet of dit mijn laatste seizoen wordt, maar ik ben van plan van elke seconde te genieten. En als ik er nog een seizoen bij mag doen, ben ik daar ook blij mee. We zien wel; ik bekijk het race voor race.”

Hongerig naar succes

“Ik voel me erg gemotiveerd en gefocust op de nieuwe reglementen”, voegde hij eraan toe. “Maar de Formule 1 is een dynamische sport. Het verandert elke week. Daarbij gaat het niet alleen om racen; er zijn ook veel marketingevenementen en andere verplichtingen buiten het circuit. Zodoende kan de batterij gewoon leegraken gedurende het seizoen. Laten we deze reglementen eerst afwachten, we moeten nog zien hoeveel actie ze opleveren op de baan. Ook dat soort factoren spelen mee in mijn beslissing voor 2027.”

In een later persbericht onderstreepte Alonso dat het team wel degelijk ‘hongerig’ is naar succes. Daarbij prees hij het leiderschap van Lawrence Stroll en, in het bijzonder, Adrian Newey, eveneens een F1-routinier en van onschatbare waarde voor Aston Martin. “Met Lawrence en Adrian hebben we twee van de meest vastberaden en competitieve mensen die ik ooit heb ontmoet aan het roer van het team staan”, verklaarde hij. “De afgelopen jaren waren niet makkelijk, maar we hebben veel geleerd, en die ervaring maakt je altijd sterker. Iedereen in dit team deelt dezelfde honger naar succes, en ik heb gezien hoeveel moeite er achter de schermen wordt gedaan.”

