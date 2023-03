Fernando Alonso overweegt om voor volgend seizoen startnummer 33 aan te vragen, zo vertelde hij gekscherend in Melbourne. Het oude startnummer van Max Verstappen is al even niet meer gebruikt, aangezien de Red Bull-coureur als wereldkampioen nummer 1 op zijn wagen heeft. “Als Max vasthoudt aan nummer 1, ga ik nummer 33 aanvragen”, aldus Alonso.

Overigens is 33 dit seizoen wel een bijzonder getal voor de Spanjaard van McLaren. Althans, dat kan het worden. Alonso heeft tot nu toe 32 GP-zeges achter zijn naam staan en hoopt stiekem, gezien het verloop van de eerste races en de krachtsverhoudingen op de grid, dat hij dit jaar nummer 33 in de wacht kan slepen. “Het is grappig om te zien dat heel Spanje tegenwoordig weer in de ban is van Formule 1 en meeleeft. Ik zie veel #33 voorbij komen op social media. Hopelijk gaat het me lukken om de 33e binnen te halen. En daarna? Dan gaan we voor nummer 34.”

Max Verstappen gunt Alonso overigens zijn succes. “Ik zou het mooi vinden als hij meer races gaat winnen. Hij verdient het zeker.”

De laatste keer dat Fernando Alonso een F1-race was tien jaar geleden, toen hij in eigen land als winnaar van de Spaanse GP werd afgevlagd.