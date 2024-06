Fernando Alonso beseft dat het moment van een voorgoed ‘bye bye’ van de Formule 1 snel naderbij komt. De tweevoudig wereldkampioen heeft nog een contract tot en met 2026 bij Aston Martin. Als dat afloopt, zal hij 45 jaar zijn. “Ik weet dat het binnenkort weer zover is, het moment dat ik 100 procent ‘bye bye’ zeg tegen de Formule 1. Ik weet niet precies wat ik dan ga doen.”

De Spanjaard nam al eerder een keer afscheid van de koningsklasse van de autosport. Dat was eind 2018, na een moeizame periode bij McLaren. Echter, in 2021 keerde hij terug bij Alpine. Sinds 2023 komt hij uit voor Aston Martin, het dure speeltje van de Canadese miljardair Lawrence Stroll. Aan het eind van dit seizoen heeft Alonso – ijs en weder dienende – meer dan 400 racestarts achter zijn naam staan. Daarmee is de man die in 2001 zijn Formule 1-debuur maakte namens Minardi met afstand de meest ervaren coureur op de grid.

Inmiddels is een ‘definitief bye bye’ in aantocht, vertelt hij in een interview met de Times. “Ik weet dat het binnenkort weer zover is, het moment dat ik honderd procent ‘bye bye’ zeg tegen de F1. Ik weet niet precies wat ik dan ga doen”, aldus Alonso.

‘Het neemt alles in je leven weg’

Alonso vervolgt: “Het is iets vreemds, want we zijn bevoorrechte mensen. Slechts 20 coureurs in de wereld mogen zich Formule 1-coureur noemen, dus het is logisch dat je dit wil blijven doen zolang je snel bent en gelukkig bent. Maar tegelijkertijd neemt het alles in je leven weg wat je gelukkig maakt. Je ziet je familie minder bijvoorbeeld.”

Max Verstappen, momenteel 26, gaf eerder al eens aan dat hij mogelijk na afloop van zijn huidige contract bij Red Bull in 2028 afscheid neemt van de sport, zodat hij dan ook andere dingen in het leven kan doen. “Dat dacht ik ook toen ik zo oud was als Max”, reageert Alonso. Hij voegt eraan toe dat hij ervan uitging dat hij in 2007 zijn laatste F1-contract – bij McLaren – tekende. Zeventien jaar later staat hij nog steeds op de grid. De vraag is nu vooral: hoe lang nog?

