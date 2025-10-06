Fernando Alonso kreeg het in de slotfase van de GP van Singapore aan de stok met oud-teamgenoot en aartsrivaal Lewis Hamilton. De Brit – die aanvankelijk met Kimi Antonelli streed om de vijfde plaats – viel terug naar P7 door remproblemen. Hij hield Alonso achter zich, maar moest daarbij meerdere keren naast de baan rijden om zijn Ferrari te sparen. Na afloop van de race ging de Spanjaard flink tekeer over de boordradio.

“Ik kan het f*cking niet geloven”, schreeuwde Alonso tegen race-ingenieur Andrew Vizard. “Ik kan het f*cking niet geloven. Het is toch niet veilig om zonder remmen te rijden?”, vroeg hij nijdig. “Ik had op f*cking P7 moeten staan, hij (Hamilton, red.) kan zo toch niet racen?”, betoogde Alonso. “Gisteren negeerden ze al rode vlaggen en vandaag mogen ze de hele baan gebruiken. Dat gaat toch veel te ver?”

‘Je kunt niet rijden in een onveilige auto’

Vizard meldde dat Hamilton in totaal vier keer van de baan was geweken. “Daar moet je minimaal vijf seconden voor krijgen”, brieste Alonso. “Je kunt niet rijden in een onveilige auto. Ze hebben mij al eens willen diskwalificeren omdat ik zonder spiegel reed, maar zonder remmen rijden is wel oké? Ik betwijfel het”, besloot hij geërgerd. De stewards gaven de Spanjaard uiteindelijk gelijk; Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de baanlimieten, waardoor Alonso alsnog op P7 eindigde.

De tweevoudig wereldkampioen kreeg bovendien de titel van Driver of the Day uitgereikt. Dat verbaasde hem enigszins. “Het is een wonder, want normaal gesproken kijkt niemand naar onze races”, grapte hij tegenover ESPN. “Soms starten we als twintigste en rijden we helemaal naar P6, en dan gaat deze titel alsnog naar iemand die van P1 terugvalt naar P3. Dus ja, eigenlijk slaat het nergens op.”

