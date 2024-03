Voor Fernando Alonso was de GP van Bahrein de bevestiging dat zijn team zich momenteel in niemandsland bevindt. De Spanjaard finishte als negende in de openingsrace van het seizoen, gevolgd door teamgenoot Lance Stroll. Een groot contrast met zijn fenomenale debuutjaar voor Aston Martin. Toch is de tweevoudig wereldkampioen tevreden met dit resultaat.

“We hadden de McLaren (Piastri) achttien seconde voor ons en de Sauber (Zhou) achtentwintig seconde achter ons, dus we reden in niemandsland”, concludeerde hij na de eerste race van het seizoen. Fernando Alonso eindigde weliswaar net in de top tien in Bahrein, tijdens de kwalificatie op vrijdag pakte hij nog P6. “We moeten gaan bekijken wat we gisteren anders deden”, aldus Alonso. “De race verliep zoals verwacht, het rondje van gisteren was gewoon exceptioneel”, lachte hij.

In 2023 opende de Spanjaard het seizoen voor Aston Martin met drie podiumplaatsen. Ook in Bahrein eindigde Alonso toen als best of the rest achter Red Bull. Wat is er nu veranderd? “Vorig jaar stopten we alles in de eerste paar races en konden we niet reageren op de ontwikkelingen van andere teams”, legde de coureur uit. “Nu hebben we meer hoop dat we in het tweede deel van het kampioenschap het verschil kunnen maken. Ik heb er wel vertrouwen in.”

‘Een McLaren’tje doen’

Fernando Alonso laat zich dan ook niet uit het veld slaan door de magere twee punten die hij heeft opgehaald in Bahrein. “Ik ben tevreden”, zei hij kalmpjes. “Dit is waar ik verwachtte te zijn. We zijn het vierde, misschien vijfde snelste team, net als vorig jaar in Abu Dhabi. Nu gaan we gewoon een McLaren’tje doen en de rest van het seizoen verbeteren”, concludeerde hij lachend.

Over Max Verstappen – die in Bahrein ruim als eerste over de streep kwam – kan Alonso kort zijn. “Ik verwacht dat Red Bull blijft domineren. Hij (Verstappen, red.) had een comfortabele voorsprong op de rest, op deze manier is hij zo kampioen.”

