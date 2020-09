Ferrari door de lens van Peter: ‘Zijn vooral de fans die het merk speciaal maken’

Voor onze huisfotograaf Peter van Egmond is Ferrari eigenlijk ‘gewoon’ een van de Formule 1-teams, maar wel eentje die bij het meubilair van de sport hoort. “Ze zijn een vaste waarde en horen in de Formule 1 thuis. Het zijn vooral de fans die Ferrari speciaal maken.”

Van Egmond zegt niet specifiek fan te zijn van het merk Ferrari. “Ik ken niet al hun modellen en vind een auto ook niet mooi alleen omdat het een Ferrari is.” De trouwe Toyota-rijder (ook om economische redenen) vindt het wel bijzonder wat het Italiaanse team teweegbrengt. “De sfeer is toch anders”, erkent hij.

Nooit perfect

“Vol passie, maar ook chaotisch. De Grands Prix in Italië zijn verre van perfect, soms vraag je je echt af waarom ze iets na dertig jaar nog niet beter hebben georganiseerd, maar ik vind het altijd heerlijk om er weer naartoe te gaan”, vertelt Van Egmond. “Misschien is het wel zo mooi, omdat het allemaal niet zo perfect is. Dat zie je ook terug bij Ferrari. Succes is niet vanzelfsprekend. Ze hebben goede en slechte tijden, maar blijven er altijd vol voor gaan.”

In de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine heeft Van Egmond 20 van zijn mooiste en meest bijzondere Ferrari-foto’s uitgekozen en licht hij toe waarom. Een voorproefje:

Vlam in de pijp

Dit is eigenlijk een toevalstreffer. Ik fotografeerde Schumacher terwijl hij wegreed uit de pits. Hij moest eerst inhouden voor een andere auto en ik denk dat er daardoor iets te veel benzine in de uitlaat zat. Toen hij weer gas gaf, kwamen er enorme vlammen uit. Als ik had gereageerd op het moment dat ik het zag, was ik te laat geweest, maar omdat ik al aan het fotograferen was, heb ik er precies een shot van.

Tifosi

Het podium in Monza is niet te vergelijken met waar dan ook. Elders ziet het ook wel zwart van de mensen, maar de rode massa in Italië is uniek, zeker wanneer een Ferrari-coureur wint. De grote vlag keert elk jaar terug. Ik heb het gevoel dat er echt alleen Italianen op de hoofdtribune zitten, alsof de Ferrari-fanclub alle kaarten heeft opgekocht.

Loyaal

Je ziet het aan deze foto misschien niet af, maar het is altijd leuk om de Ferrari-monteurs tegen te komen. Ze groeten je altijd vrolijk. De laatste jaren is het team beter georganiseerd, maar wanneer er iets onvoorspelbaars gebeurt, raken ze soms nog wel de regie kwijt. Voor mijn gevoel is Ferrari wel loyaal naar zijn medewerkers en omgekeerd.