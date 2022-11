Charles Leclerc pakte in Abu Dhabi de tweede plaats in het kampioenschap door voor Sergio Pérez te finishen. Leclerc zei na de race dat hij de hele race aan het pushen was, maar een slim radiobericht van de Scuderia hielp hem in de goede richting.

Max Verstappen leidde de Grand Prix van Abu Dhabi op comfortabele wijze. Teamgenoot Sergio Pérez kon niet volgen en raakte naarmate de race vorderde verwikkeld in een gevecht met rivaal Charles Leclerc. In ronde 33 hadden beide coureurs een pitstop gemaakt en naderde Leclerc de RB18 van Pérez. Ferrari kwam toen met een slimme strategie om het team uit Milton-Keynes in een foutje te drukken.

Foto: Motorsport Images

Het team uit Maranello zegt namelijk dat ze vooraf al met Leclerc hadden afgesproken dat ze Pérez misschien in een tweestopper wilde verleiden, maar Ferrari deed dit op slimme wijze. “Als Pérez niet naar binnen duikt, duik jij wel naar binnen”, zei het team tegen Leclerc. Pérez hapte en dook snel naar binnen om voor de tweestopper te gaan. Charles Leclerc zei achteraf dat hij helemaal geen intentie had om naar binnen te duiken en zeker was dat een tweestopper niet zou gaan werken.

“We hebben ons goed weten te herpakken vandaag”, zegt Leclerc. Na een paar wisselende weekenden qua strategie deed Ferrari het uitstekend in Abu Dhabi en haalde het team alles eruit wat erin zat. “Dit is een mooi opsteker voor het strategieteam en het algemene gevoel binnen het team”, zegt teambaas Mattia Binotto.