Kan de op handen zijnde komst van Lewis Hamilton bij Ferrari intern voor onrust zorgen? Nee, denkt Christijan Albers. In de FORMULE 1 Seizoengids 2024 laat de oud-coureur en analist van Viaplay zijn licht schijnen op de aangekondigde overstap. “Ferrari kijkt natuurlijk al hoopvol uit naar 2025, ze hebben hem liever vandaag dan morgen in de auto.”

Albers komt in het bewaarnummer van het magazine aan het woord als een van de vijf mensen die, ieder vanuit eigen expertise, hun visie geven op de overgang van Hamilton naar Ferrari. Zelf reed Albers jarenlang voor meerdere teams in de Formule 1 en andere klassen en hij was in de koningsklasse ook nog kort teambaas bij Caterham. Hij weet dus alles van de dynamiek binnen een team en tussen rijders onderling.

“Weet je: het zal allemaal wel wat meevallen met de gevolgen voor die dynamiek en dergelijke. Natuurlijk is het een veelbesproken overstap en valt er dit jaar nog genoeg over te zeggen. Maar uiteindelijk zijn coureurs allemaal pure sportmensen. En die willen maar één ding: presteren. Neem van mij aan dat iemand als Hamilton, maar ook de anderen bij Mercedes en Ferrari, daar de focus op leggen. Iedereen wil het zo goed mogelijk doen, dus ben je vooral bezig met het huidige seizoen.”

Heus, zegt Albers, Hamilton zal vast wat vergaarde kennis van Mercedes meenemen naar Ferrari zonder dat zijn huidige team daar veel aan kan doen. En ja, Mercedes zal hem niet meer overal bij betrekken. “Maar als coureur ben je nog met zóveel andere dingen bezig; iedereen is professioneel genoeg om goed met deze situatie om te gaan.”

Geen onrust

Zeker bij Ferrari verwacht hij geen onrust. “Daar kijken ze natuurlijk al hoopvol uit naar 2025. Ze hebben Hamilton liever vandaag dan morgen in die auto.” Van Carlos Sainz verwacht Albers in elk geval weinig wonderen. “Die is wel een beetje klaar, denk ik.” En Mercedes moet er ondertussen maar het beste van maken. “Ze moeten het daar tot een goed einde brengen met Hamilton, ze moeten het seizoen maar nemen zoals het komt.”

Het beste ervan maken, dus. En dat geldt voor de toekomstige teamgenoten Leclerc en Hamilton volgens Albers ook op het moment dat zij dit seizoen op het circuit de degens kruisen. “Dat is het enige dat nog wel eens wat gedoe kan opleveren. Stel dat Hamilton en Leclerc in gevecht zijn op de baan en er gebeurt iets – dat kan dan zorgen voor onderlinge spanning die het jaar erop wordt doorgetrokken. Aan de andere kant: ze zijn oud en wijs genoeg samen aan tafel te gaan zitten en te zeggen: zand erover.”

Het hele verhaal lees je in de FORMULE 1 Seizoengids 2024. In het artikel komen ook Frits van Amersfoort, Nico van Yperen, Ernest Knoors en Fernando Alonso aan het woord over de stap van Hamilton. Verder vind je allerlei voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data voor het nieuwe seizoen en nog véél meer moois in dit bewaarexemplaar: 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m online!