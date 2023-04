Ferrari kent een uiterst belabberde start van het seizoen. Na de afgelopen Grand Prix in Australië keerde de stal zelfs met lege handen terug naar Italië. Met name de tijdstraf die Carlos Sainz in de slotfase van de race kreeg opgelegd doet zeer en is volgens hen onterecht. Ferrari wil daarom de zaak heropenen in de hoop dat Sainz zijn vierde plek en bijbehorende punten terugkrijgt.



“We hebben een verzoek bij de FIA ingediend om nog eens naar de zaak te kijken,” vertelde Frédéric Vasseur tegen Motorsport.com. “Omdat we in gesprek zijn met de FIA wil ik geen verdere details hierover bespreken. Het enige dat ik erover kan zeggen is dat de stewards anders oordeelden over de incidenten in de eerste bocht met Ocon en Gasly en Sargeant en De Vries.”

“Ze gaan nu eerst naar ons verzoek kijken om te zien of ze het kunnen heropenen. Zo ja, dan komt er een tweede hoorzitting over de beslissing die is genomen. We willen een open discussie met hen die ook de sport ten goede moet komen. Zo hopen we te voorkomen dat je in de toekomst dit soort beslissingen krijgt als je drie incidenten hebt in dezelfde bocht, maar die niet worden beoordeeld met dezelfde straf.”

Hij vervolgde: “De grootste frustratie zit bij Carlos zelf, zoals via de boordradio ook al te horen was, omdat er niet naar zijn kant van het verhaal werd geluisterd. In dit geval was dat logisch geweest gezien de race al voorbij was en het verder geen invloed had op het podium.”

