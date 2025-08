Voormalig Ferrari-ingenieur Enrico Cardile is officieel aan de slag gegaan als Chief Technical Officer van Aston Martin. De Italiaan werd vorig jaar al naar Silverstone gehaald, maar kende een opvallend lange gardening leave-periode. Vanaf heden mag hij pas echt in actie komen voor de Britse renstal, nu een lange juridische strijd met zijn vorige werkgever eindelijk is beslecht. Cardile zal nauw samenwerken met aerodynamica-expert Adrian Newey.

Enrico Cardile – voormalig technisch directeur bij Ferrari – werd in juli 2024 al aangekondigd als grote technische versterking voor Aston Martin. Een daadwerkelijke transfer liet echter lang op zich wachten. De Scuderia legde Cardile na zijn vertrek een langdurige gardening leave op, en sleepte hem vervolgens voor de rechter wegens vermeende schending van een non-concurrentiebeding. Volgens Ferrari zou Cardile te vroeg contact hebben gehad met Aston Martin, nog voor het officiële einde van zijn verlofperiode.

Juridisch geschil

De rechtbank in Modena gaf Ferrari aanvankelijk gelijk, waardoor Aston Martin zijn nieuwe kopstuk tijdelijk moest parkeren. Vanaf heden is de zaak echter afgerond en is de weg vrij voor Cardile om zich volledig op zijn nieuwe rol te richten. Maandag bevestigde het team dat hij officieel aan de slag is gegaan als CTO op de AMR Technology Campus in Silverstone. “We zijn blij dat er een oplossing is gevonden en dat Enrico verder kan met het team, nu we vooruitkijken naar 2026 en daarna”, liet een woordvoerder weten aan Autosport. “Hij zal leidinggeven aan onze ontwerp- en technische functies.”

Cardile rapporteert aan teambaas en CEO Andy Cowell en vormt samen met technisch zwaargewicht Adrian Newey het nieuwe technische brein achter Aston Martins toekomstplannen. De Italiaan is een expert op het gebied van aerodynamica en kwam in 2016 bij het Formule 1-team van Ferrari terecht. Na dienst te hebben gedaan als chef aerodynamica en hoofd van de chassis-afdeling promoveerde Fred Vasseur hem tot technisch directeur.

